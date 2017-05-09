“支持骗子观点害怕说出来” 加美女挫莎娃不留情面嘲讽 体育新闻

（马德里9日综合电）加拿大网球美女布沙尔又一次流露真性情，她在WTA马德里公开赛打败莎拉波娃的赛后，称有很多球员都支持她的“骗子”观点，只是不敢说出来！

周一，持外卡参加WTA马德里公开赛的俄罗斯美女莎拉波娃鏖战三盘以5比7、6比2和4比6不敌加拿大美女布沙尔，遗憾无缘16强。这是莎娃首次败给对方，上周她在德国斯图加特赛中解禁复出，曾在8强赛赢了布沙尔。

因为布沙尔曾炮轰莎娃是“骗子”，所以这场比赛备受瞩目。而在获胜后布沙尔仍一点不低调，似乎也不打算给俄罗斯美女留面子，她向记者透露，赛前更衣室里不少姑娘都上来祝她好运，包括很多平常不怎么说话的球员。对此，布沙尔的解读是：“这显示了大多数人都同意我的观点，只是害怕说出来。但私下里，这场比赛我得到了很多支持，所以我也充满斗志。”

在谈到两个人握手那一刻是否有交流时，布沙尔说莎拉波娃当时对她说了句：“打得好”，然后她评价了莎娃的表现：“她打得也很好——在她的所谓‘复出’中。”

推特庆胜利小威按赞

值得一提的是，布沙尔赛后第一时间发推特庆祝胜利，安心养胎的小威廉斯给她点了赞。