明德正校●菩提小学●汉民小学 逾1229师生共享喜阅

参与活动的同学、教师、本报和杨协成职员在活动开始前拍照留念。

同学们各领取一份《光华日报》丰富自己的精神粮食。

在尤舒婷带领下全场动起来！

黄田伟颁发纪念品予林楚德校长（右），中为尤舒婷。

参与抢答环节和玩游戏的同学在领取奖品后，与（左1至3）黄田伟，叶衿绣，尤舒婷，邱智坚（右1及2）和林楚德合摄。

（槟城、大山脚8日讯）由Yeo’s杨协成与《光华日报》联合呈献的“健康教育，飞跃校园”分享会，第7至第9站分别来到大山脚的明德正校和槟城的菩提小学、汉民小学，多达1229名师生参与全程与YEO’S杨协成校园特工、法律与企业事务负责人尤舒婷与师生们一同互动，场面热闹欢愉和充满惊喜。

这项活动是Yeo’s杨协成与《光华日报》联合呈献，从4月25日开始陆续到槟威两地共15所小学进行分享会。明德正校是第7站，活动安排在学校礼堂进行。

而第8站，列车前往菩提小学举行分享会，让学生们在一小时内欢愉的共享新事物。之后，列车开到第9站的丹绒武雅汉民小学，4至6年级小学生在一句钟内分享光华日报与杨协成的种种资讯。

在分享会开始前，本报职员在学校教师和杨协成职员协助，先派发报纸给同学们。接着公众事务经理邱智坚与同学进行抢答环节，所有问题都是从今天的报纸中取得，获得同学们热烈响应。参与学生各获赠每人1份《光华日报》及Yeo’s杨协成健康酸奶风味饮料。

这项分享会除了鼓励学生培养阅报的习惯，体验阅报的乐趣，也借此提供学生们关于消化系统的宝贵资讯，让学生更了解到肠胃健康的重要性及保护的秘诀。

现今网络科技发达，学生多沉迷于电子产品，Yeo’s杨协成凭着企业社会责任，希望透过此活动培养学生阅读报章的风气，教导学生如何从报章上获得正确资讯。同时，分享大马首家不需冷藏的酸乳风味饮料Yeo’s Yeogurt天然益处。它仅须储放于普通室温的地方，即可保持原有的美味。

此外，Yeo’s Yeogurt可以帮助平衡肠胃里的pH水平，以提供一个良好的环境滋生益菌来帮助消化系统进行消化的过程。分享会是以互动、轻松方式进行，让学生了解《光华日报》及如何提升肠胃消化系统。

出席者包括本报发行营业部经理周志伟，本报威中、吉南、威南暨北霹雳经理黄田伟，光华日报市场有限公司经理叶衿绣和副经理梁浩辉，以及本报威中发行营业主任范荣伟等人。