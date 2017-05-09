两度中风动心脏手术救命 女子勇敢展示疤痕美 国际新闻

澳洲柏斯23岁女子辛普森去年曾两度中风，须接受复杂的心脏手术救命。她大病一场后胸口留有一道长长的大疤痕，她曾用尽一切方法掩饰疤痕，但最后决定敞开胸怀，穿上比基尼勇敢展示疤痕。

辛普森（Lucy Simpson）去年患病后，医生跟她说如果她不更换心脏瓣膜，12个月内就会没命。辛普森决定接受手术，而且手术很成功，但她的胸口却留下长长的伤疤。

她挣扎多时后，终于决定穿上比基尼示人，她今年1月在Instagram分享照片，称疤痕很美丽，「它们反映了你的经历，以及你如何坚强地度过难关」。

她说：「一开始我感到非常尴尬……一位女子后来跟我说，很高兴见有人上传这张照片，而且非常自豪，因为这张照片带来正面的讯息。」辛普森非常开心，她说：「我从未想过我一生中，只需要做自己及分享经历就可以帮到其他人。」

动完心脏手术后，辛普森没有停下来，她2月参加「罗特尼斯海峡」（Rottnest Channel）游泳比赛，并筹得1.3万澳元（约29万元台币）。她后来获心脏基金会提名为青年大使，本年8月受邀出席晚宴，道出自己的经历。