苏忠兴·李洺中 从电影中反思 爱要及时 星球

报道：陈奕蒂

摄影：吴国强

本地导演苏忠兴在电影《海墘新路》中自揭疮疤寻求救赎，他坦言，从写剧本到电影拍摄，他流了很多眼泪，觉得自己愧对妈妈和去世的哥哥，他认为做错了，就要忏悔，拍这部电影主要是向妈妈和哥哥致歉，他希望与他有着同样遭遇的人，能从电影中看清自己的过去，不会再犯跟他一样的错误，这对他来说已经达成目的。

电影男主角李洺中指自己少年时期十分叛逆，非常讨厌家里，常和妈妈吵架甚至想动手，因而对导演的故事与经历感同身受，幸运的是，他在妈妈还健在时已悔改，还来得及孝顺及爱妈妈，他希望这部电影能点醒观众，孝顺父母、爱家人要趁早，不要等到失去了才后悔莫及。

大马首部福建电影《海墘新路》，是本地导演苏忠兴的首部中文电影，也是他的半自传电影，电影以他的家庭故事为背景，描绘着一个家庭不为人知的烦恼 ，也是出自于寻找救赎的渴望。全程在槟城取景的《海墘新路》，汇集大马视帝李洺中，金马奖最佳女配角杨雁雁以及新加坡著名女演员梁瑞玲等主演，更邀来国际著名摄影大师杜可风掌镜、曾夺11次金马奖的音效大师杜笃之操刀。

苏忠兴在7年前已经写好剧本，有意拍成电影，但一直找不到投资商，反而先改编成舞台剧，公演后深获好评，才受到片商的青睐，正式搬上大银幕。经过 许多努力和转折，如今终于达成愿望，苏忠兴感触良多，同时也很感激幕前幕后工作人员群策群力完成了这部电影。

苏：苏忠兴

李：李洺中

说喜

苏：这部电影筹备了7年，从一开始没有人投资，到最后幸运获得投资商愿意投资拍摄，又得到很多演员，像李洺中、杨雁雁，大牌制作班底，如杜可风、杜笃之等的帮助，我觉得是很奇妙的幸运，也非常感激，毕竟这样的题材 不是那那么主流，能够顺利完成拍摄、上映，我觉得自己很幸运，我觉得最大的关键是“爱”。

李：喜就是导演没有忘记我，导演在2011年曾经找我演“Botak Chin”，当时我很开心，因为那是我一直很想演的决定，但那部戏最后拍不成。时隔几年后，导演再次找我演《海墘新路》，我就更开心，因为第一次没有机会一起合作，第2次他还是一样坚持找我，我觉得他没有忘记我，加上我在电影中饰演的Sunny是以导演本身为蓝本，他真的给我很多惊喜，我觉得他算是我的伯乐吧！我觉得很可贵的是，在这个圈子很难会遇到一个人直坚持要用你，我觉得这比得奖还要难。

谈怒

苏：刚开始写剧本的过程非常辛苦 ，我一直写一直哭，身为一个儿子、一个兄弟、一个人，我发觉得自己不是一 个很好的人，特别是对我的妈妈、已过世的哥哥，我觉得自己对不起他们，但能怎么样呢？事情已经过去很多年，他们已经不在世上了，要怎样弥补他们呢？在写这个故事的时候，心里充满了后悔、愧疚，同时也我明白了家人无条件的爱。

李：怒只是怒自己没有达标吧，哈哈哈！即使导演、工作人员觉得我做得很好了，但是看回片段的时候，我还是觉得很多东西自己还是没有拿捏好，可以更好。我非常讨厌自己每次拍戏的时候在创作时会疏忽掉很多小细节，每次成品出来后我都跟自己说下次不能再这样，但却一再重犯同样的错，这是我对我自己的愤怒。

叙哀

苏：电影拍摄场景布置得太像我的旧居了，每次踏进去时我都需要时间独自一人沉淀，平复心情，因为真的很难去面对，虽然事情已过去很多年，但当回忆一幕幕过去的片段不断在脑海重现 ，心中百感交集，对我来说真的很艰辛，你以为已原谅自己，但对我而言，原谅自己是最难的。

李：电影整个故事让人觉得哀伤， 导演的故事真的很感动我，因为他所忏悔的，跟我差不多一样，我10多岁的时候非常叛逆，非常讨厌家里，跟妈妈做对到要打架那种，我妈妈现在年纪大了，精神状态属于没有意识，看到她现在这个样子我心很酸，所以对导演的故事我完完全全能够感同身受。导演的妈妈过世了，我妈妈还健在，在这一点我是幸运的，因为我在妈妈还在的时候就已经悔改，知道自己以前不对，还来得及在妈妈还没有走之前好好孝顺她，我爸爸走之后我才真确感觉到父母亲走了，就真的是不会再回来，爸爸来不及孝顺 ，妈妈还在，就要好好孝顺，现在只要没有拍戏，我就会赶快回家陪我妈妈。

我觉得导演非常勇敢，赤裸裸把家里的事情剖开，放在大银幕上，利用这个管道去宣泄、去忏悔，去跟他的家人说对不起，我觉得这是很可贵的一个态度，因为现在的人不敢面对自己，尤其是自己做错事情的时候，我觉得这部电影可以提醒大家：我们要勇于去面对自己的过错。

聊乐

苏：在整个拍摄过程没有太多的烦恼，就算遇到一些突发状况也总能自然的迎刃而解，其实开始定19天的拍摄期时我觉得不太可能完成，没想到最后顺利在17天内完成拍摄，大家真的做到了，真的很感谢演员和摄制队所有工作人员都为电影做到最好。

李：乐是可以跟杜可风合作，他是一个非常棒的人，很随和，并不是我们刻板中的那种大师，也很开心这部戏可以找台湾2位大师做剪接、配乐，很期待电影上映后可以去到什么境界。这部电影的筹备过程其实不简单，导演的过程比较长，我的部分是从舞台剧开始，演舞台剧的时候感觉还没那么强烈，但拍电影的时候有实景，所以感觉真的很强烈。

错了就要忏悔

苏忠兴坦承，《海墘新路》是一个很沉重的故事，从写剧本到电影完成这个过程虽然很困难，但这一步对他而言却是必须的，他认为做错了，就要忏悔，他拍这部电影主要是向他的妈妈和哥哥致歉。“希望大家看了电影以后，都不会再犯跟我一样的错误。”

李洺中表示，拍摄《海墘新路》让他学会“事情既然已经发生了，就不要一直再纠缠，要向前看，继续走，事情就会解决。”他说会藉由这个题材去跟年轻人说，孝顺要趁早、爱家人要趁早，不要等到发生让你后悔的事才来后悔自己什么都没有做。“我算是幸运的，因为我提早醒觉这一块，我要提醒年轻人，要对老人家有耐心，态度要好一点，因为你的行为会让你的孩子有样学样，我们现在怎么对我们的父母，我们的孩子长大后会用我们对父母的方法一模一样地对我们，身教很重要。”他希望大家能珍惜现在所拥有的，并从电影中反思自己的行为。