脸书今早突故障 全球多地用户没法登入 国际新闻

社交网站脸书今早出现故障,全球多地大批用户用电脑没法正常登入帐户,页面显示“发生错误,将尽快修复”。大洋洲、亚洲以至美洲多地受影响,包括大马、香港、澳洲、日本、泰国等,网站其后陆续恢复正常。

多个外媒报道指脸书出现问题,泰国传媒指,脸书于当地时间今早8时25分左右(大马时间9时25分)故障。从网民截图可见,登入后页面显示“抱歉,发生错误,我们正在处理,将尽快修复”。(Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can.)

东南亚地区是重灾区,包括马来西亚、泰国、菲律宾等,及后有指北美洲部分用户亦没法登入脸书,不少用户转到其他社交网投诉闹爆。据悉,以手机应用程式登入脸书同样出现问题,但脸书messenger暂未见受影响。有大马用户今早登入时亦遇上同样状况,至近早上10时开始回复正常。