疑不堪病痛折磨 老翁瞒妻投河自尽 国内新闻

（峇株巴辖8日讯）罹患大肠癌78岁老翁疑不堪病痛折磨，隐瞒爱妻独自搭巴士到峇株巴辖河投河自尽，令人惋惜。

死者汤亚旺于日前确诊患上大肠癌后，原订本月15日进行手术，但疑因不堪病痛折磨，也担心连累爱妻，才选择投河自尽，令其遗孀悲痛不已。

柔州消拯局总部今日发文告证实，这起投河悲剧于今早10时许，在峇株巴辖往麻坡路段的峇株巴辖河发生。

死者遗孀黄春花（68岁，保姆）今日在峇株巴辖政府医院太平间受访时说，丈夫生前已退休，两人居住在峇株巴辖巴力亚末（俗称红毛丹园），无育有子嗣。

“今早8时许出门办事，独留丈夫在家。我中午12时许回家后，发现丈夫鞋子不在，又一直无法联络上他，便有预感丈夫恐会出事，就徒步到住家附近四处找寻丈夫。”

“我看他鞋子不在，就知道他跑去（跳河）了！”

她说，相关单位人士后来亲临她家通知噩耗，她就立刻赶往医院。

她表示，丈夫约一年前就常申诉身体不适，且暴瘦近30公斤，虽起初求诊仍见起色，直到上个月底到医院检查后，才确诊患上大肠癌。

她指出，院方原已安排丈夫本月15日进行手术，但丈夫自知患癌后陷入悲观情绪中，认为病情无法痊愈，更多次向她透露寻死念头。

“他跟我讲过很多次，他的病不会好了，所以不想开刀，不想连累我照顾他，我当时已安慰他说没关系，我愿照顾他，但他还是听不进去，还一直说自己的大伯和父亲都是落水而死，他也要随他们而去。”

她续说，丈夫出事前曾温柔轻拍她腿，暗示她自身的病已不会痊愈，但她当时并没想太多，还叮嘱丈夫将汤加热后喝，岂料几小时后两人便阴阳两隔，令其深感不舍。

她透露，丈夫生前非常疼爱她，平时为免她太劳累，会主动帮忙打理家务及照顾他人托顾的孩子。丈夫自患病后，也为免她一人分身乏术，更一直劝她辞去保姆工作，足见两人鹣鲽情深。

死者遗体将停柩于峇株巴辖群友公会殡仪馆，定于明日上午10时，送往巴莪仙境山庄火化。