强迫女童及少年充当童工 夫妇控12罪不获保释 国内新闻

(怡保8日讯)涉嫌强迫12名女童及少年充当童工，一对巫裔夫妇周一在怡保地庭，在2007年反贩卖人口及反走私移民法令下面对12项控罪，两名被告否认有罪，法官拒让两人保释，并将案件定于6月13日过堂。

2名被告为慕斯林(66岁)及沙丽哈(54岁)，根据控状，两人被控于2016年10月7日晚上11时15分至8日凌晨1时45分在怡保沙巴斯巴鲁花园，强迫12名年龄介于11岁至13岁的女童及少年当童工，因而涉嫌抵触2007年反贩卖人口及反走私移民法令第14条文，并在刑事法典第34条文下同读。

在反贩卖人口及反走私移民法令下，一旦被判罪成，将可被判处3至20年的监禁，以及可被判处罚款。

由于两名被告在一间少年培训中心分别担任主席及财政，主控官基于2名被告对该中心仍有影响，可能接触受害者及家属，而要求地庭法官拒绝保释申请。

2名被告的辩护律师沙里尔阿迪为2名被告向法官慕达扎迪求情时，以两名被告年事已高，健康欠佳，希望法官允许2名被告以1万令吉保释候审，惟经过考量后，法官拒绝辩护律师的保释申请。

莫哈末阿巴副检察司说，2名被告除了在怡保面对12项指控，也将在彭亨关丹、劳勿及吉兰丹哥打峇鲁，面对相同的控罪。

他指出，12名受害者日前在法庭的批准下，已经被送返各自的住家，尽管如此，有关培训中心的主席及财政，仍然是2名被告，因此，控方严厉看待此事。

他要求法官拒绝被告的保释申请，若法官允许保释申请，则应施以控罪相等的保释金，同时要求被告交出护照、定时到警局报到及不可以接触受害者。

此外，莫哈末阿巴披露，被告的辩护律师沙里尔阿迪曾经代表12名受害者向法庭申请人身保护令，如今却担任被告的律师，这有利益冲突，希望该律师遵守1978年法律专业（执业与道德）条例，退出这次的审讯，后者也答应会退出接下来的审讯。