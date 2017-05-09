警方养鱼场肃毒 意外起枪弹捕5人 国内新闻

（吉辇8日讯）吉辇警方与海警联手布下天罗地网，日前到瓜拉牛拉河上养鱼场展开肃毒行动中，搜获毒品时也意外取获1把手枪及3枚子弹，并将5名印裔男子全扣捕归案调查。

吉辇警区主任奥玛巴迪亚警监今午召开记者会指出，警方本月6日上午10时突击检查该家养鱼场的小屋时起获一包约106克海洛因，并从3名被扣男子的其中1人身上搜出一小包1克的冰毒。

他说，警方随后进一步搜查时，再从该小屋天花板处的黑布包裹内，发现一把.38型左轮手枪及3枚子弹。15分钟后，在瓜拉牛拉河岸边再扣捕多2名男子以协助调查。

“这5名32至36岁的嫌犯都是当地人，他们都有多项涉毒案底，其中3人也有刑事案底。警方援引1952年危险毒品法令第39B、12(2)、15(1)(a)条文，以及1960年军火法令第8条文，将他们延扣调查。”

他说，嫌犯都是在该养鱼场工作，养鱼场业者是否有涉案，及有关手枪的用途，警方还在调查。警方在这次行动中，也充公了值约4万令吉的2艘附引擎纤维小渔船、1辆值约8000令吉的马自达轿车、以及现金共3000令吉。