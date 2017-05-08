等不到两天后毕业礼 预科班女生触电亡 北马新闻

(北海8日讯）疑沐浴后修理电线驳接处，威北甲抛峇底一名预科班巫裔女学生触电身亡，等不及两天后的毕业典礼！

该意外周日晚发生在甲抛峇底槟城预科班学院，死者是一名19岁巫裔女生西蒂诺玛尼雅阿米尔柏古玛。

据大都会日报的报导，就读理科系的死者来自槟城乔治市，她在周日晚约8时，被其他同学发现昏倒在地不省人事，该同学迅速向有关学院负责人通报。

疑沐浴后修电线

据了解，死者被送入甲抛峇底医院时，已返魂乏术，证实死亡。

威北警区主任阿兹米助理总监受询问时透露，死者相信是在沐浴后，试着修理电线驳接插头，手指不慎触电身亡，事发时大约是晚上8时30分。

死者母亲诺斯亚沙阿里（53岁）在事发后接到通知，赶到医院时心情悲痛不已。

她在受询问时表示，家人在当天下午6时许替女儿收拾行李供学院住宿用途，女儿在当晚7时也邀请家人在学院食堂共餐，并付款请家人吃饭。

“用餐期间跟平时没两样，她也透露将在2天后回家。”

诺斯亚沙阿里感叹，女儿个性开朗，更将在周二（即明天）完成学业，但如今，她却无缘戴上四方帽。

“她的离去是上苍的考验，虽然伤心，但我会接受。”

西蒂诺玛尼雅阿米尔柏古玛的遗体在周一下午祈祷时间之后，安葬于槟城霹雳路哈欣耶哈也清真寺坟场；警方也还在调查意外发生的原因。