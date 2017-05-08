涉至少23案骗约30万 男嫌犯落网 北马新闻

（居林8日讯）涉嫌至少23宗欺诈案的36岁华裔男子上得山多终遇虎，本月4日遭居林县警方商业罪案调查组逮捕归案。警方保守估计，被骗走的款项介于30万令吉左右。

居林县警区主任阿都拉警监透露，男嫌犯来自彭亨文冬，他是通过社交媒体和Mudah.my，兜售价格比市场便宜的智能手机苹果6和平板电脑。受骗的事主因为贪便宜，结果，将钱存进指定的银行户头后，嫌犯就宣告消失。

他说，居林警方在接获多位事主投报后，商业罪案调查组主任罗斯里助理警监成立专案小组，全面追查嫌犯下落。在经过两天跟踪后，于本月4日晚上7时，在怡保一花园住宅区逮捕嫌犯。

警方从嫌犯身上搜出5张银行卡，其中4张是他的名字，另外1张是嫌犯父亲名下的户头。其他包括平板电脑和智能手机各1台及2张电话sim卡。

“嫌犯拥有案底，从2006年便开始以欺诈手法向事主骗取金钱。嫌犯多数是通过社交媒体寻找猎物，并会携带要出售的智能手机与事主会面。为了获得事主的信任，嫌犯还会把本身的身份证复印本交给事主。”

警方在调查中发现，受骗的事主遍布吉打、槟城、霹雳、马六甲和吉隆坡等地。警方相信还有很多人受骗，却碍于面子问题而没有向警方报案。

阿都拉在今天召开新闻发布会上，提醒公众提高警惕，嫌犯惯用的手法并不新鲜，可惜，还是有很多人上当。