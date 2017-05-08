吉公青团向选委会呈备忘录 反对停发新选民名册 北马新闻

(亚罗士打8日讯)吉打公正党青年团向选举委员会提呈备忘录，反对选委会从今年开始停止发布新选民名册。

代表呈交备忘录的吉打公青团团长利都安及菲道斯在新闻发布会上声称，选举委员会此举对反对党不公平，并质疑选委会已经被政府利用及摆布。

他们呼吁选举委员会重新检讨及收回这项新条例，继续维持选委会的公信力，以免扩大国民对选举委员会失去信心。

指反对新选民 收费太便宜

此外，他们也强调，选区重新划分的建议只让某方面受益，绝对是不公平的。

另一方面，公正党峇卡阿兰区州议员黄思敏也认为，选委会在提出反对新选民的收费方面只收区区的20令吉未免太便宜了，这会引致许多不负责任的反对，并建议最少要收费50令吉。

他说，该党担心收费太便宜会被有心人士滥用，为了反对而反对，最终导致年轻的合格选民因为怕麻烦而选择不登记。

他说，国内还有400万名合格却还没有登记的选民，而选举委员会有责任解决这个问题，并鼓励合格的人民踊跃登记为选民，在来届大选尽一份公民的义务。