直捣巫统堡垒区造势 希联4党周末槟演说 北马新闻

（北海8日讯）希联4党将于本周末在巫统甲抛峇底堡垒区展开政治演说会，以土著团结党3M领袖为首的政治人物们集体开讲，为来届大选直捣巫统传统堡垒区造势。

土著团结党甲抛峇底区部主席阿兹哈说，该党在全马6站进行巡回演说，槟城站则将在甲抛峇底展开，该党全国署理主席慕克里更将在周六中午12时就抵达，展开24小时的甲抛峇底选区走访活动。

他今日在行动党甲抛峇底区联委会主席赖国平的安排下召开记者会时表示，土著团结党在全国各地推动光辉巡演，并锁定吉兰丹、柔佛、槟城、吉打、彭亨及雪兰莪。

他透露，本周六中午12时，慕克里将率先抵达，并与希联4党基层领袖、政府部门官员代表等共进午餐，随后则与土著团结党领袖举行闭门会议。

“在下午5时，慕克里会出席公正党主办的足球比赛颁奖典礼，下午6时，他将到甲抛峇底夜市走透透，并与州领袖、慕希丁及敦马等共进晚餐。”

他说，晚上9时，土著团结党的“3M”领袖即敦马哈迪、主席丹斯里慕尤丁及慕克里、行动党秘书长兼槟州首长林冠英、槟州第一副首长拿督拉昔、诚信党的慕扎希将会在柏淡体育馆举行千人演说。

目标锁定5000人

“我们原定目标是1万人，不过担心气候等因素，因此目标锁定5000人，超过5000人，就是红利了，我们预计当晚也将吸引槟城以外的民众，如北霹雳及吉南区支持者出席聆听。”

他续说，周日早上9时，慕克里将到本那牙巴刹与选民互动，若有时间则将继续前往瓜拉慕达的耳语市集走透透。

被询及主办活动的目的时，他坦言这是一个让希联领袖传达讯息的平台，毕竟这是巫统的传统选区，但也有许多默不作声的选民及骑牆派一族开始蠢蠢欲动出来协助，所以他相信随着希联领袖的踩场，将可让更多人挺身而出积极活动。

此外，赖国平希望这个战役摒弃宗教及种族，能够真正做到君子交锋，大家以服务选民为目标，而行动党也将协助土著团结党号召更多人参与该党活动。

土团党拟攻巫统3国席

从巫统过档土著团结党的甲抛峇底区部主席阿兹哈表示，该党计划攻打巫统堡垒区3个国席，当中打昔汝莪及浮罗山背胜选是易事，至于甲抛峇底则较难，但随着人口增加，该党仍有望在甲抛峇底胜选。

阿兹哈分析说，甲抛峇底曾经是前首相敦阿都拉的强区，不过，现任国会议员拿督斯里理查尔玛力肯在过去两届大选多数票都大幅下滑，从第11届大选的1万8000张锐减至第12届大选的1万1000张，第13届大选更只有4000张多数票。

“甲抛峇底近来也蓬勃发展，出现许多的新兴住宅，新选民也增加了7000人，所以可以预见要在巫统堡垒区撼到巫统并非不可能。”

据悉，土著团结党全马共有165个区部，在槟州则有13个区部及约1万名党员，甲抛峇底区部虽然在去年9月经已招兵买马，不过自上个月才正式成立区部，至今约有300至400名党员，该党槟州副主席莫哈末沙力夫将竞选打昔汝莪国席，其余议席分配则尚是未知数。

在询及有多少巫统党员过档时，他坦言本身原是威北柏淡英达花园支部主席，并且也追随敦马多年，但因为发现巫统的确有很多不对的地方需要纠正，因此选择加入土著团结党。

他说，现阶段虽然巫统党员过档的比例不高，不过许多都是沉默的一群，他相信随着3M领袖到访演说后，预计有更多的党员会力挺土著团结党。

他也解释道，巫统的党员名册是不会删减党员，所以即使他加入土著团结党，不过其名字依然在巫统党员名册，以显示巫统庞大的党员势力。