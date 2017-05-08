首长：肯定栽培人才贡献 槟华中拨款将有好消息 北马新闻

（北海8日讯）槟州首长林冠英为北海锺灵中学捎来5万令吉特别拨款，更透露也会在这5月份为槟州所有国民型中学带来拨款好消息。

他说，这是槟州政府对国民型中学的承诺，也是对国民型中学在栽培国家人才的贡献上给予肯定。

“其他州属或许不明白，但槟州11所国民型中学均是名校，学生也都是精英分子，栽培多方面人才，这些国民型中学也是政府学校，属于联邦政府的教育范围内，因此，我希望联邦政府莫推卸责任及忽略国民型中学，反而应从教育眼光出发有教无类角度来支持教育，多照顾国民型中学。”

他表示，槟州政府财力有限，制度化拨款及特别拨款只能做补救的工作。他称，联邦政府财政预算是槟州政府财政预算的270倍，区区的5000万令吉也只是其中的0.02%，若连这样比例的拨款也拿不出来，联邦政府没资格做政府。

首长也特别强调制度化拨款的３大重点，即例为常年拨款、一视同仁拨款以及廉洁拨款，若联邦政府也能有这样的制度化拨款，那教育发展就不会被政治化。

林冠英是于周一上午前往北海锺灵中学将5万令吉特别拨款移交予该校，由锺灵三校董事会主席拿督郭显荣接领支票，陪同者包括林峰成行政议员、锺灵三校董事会副主席高级拿督谢国培、副总务准拿督曾文忠、北海锺灵家教协会主席高级拿督方炎华、副主席准拿督黄绳福、校长骆贵清以及多位董事家协理事等。

拿督郭显荣致词时也表示，锺灵百年以来承先启后追求优质教育，扩广人文传统，虽经历种种严峻挑战，仍然维持无比坚定的办校理念，在各界的支持及鼓励下，终克服重重困难。

他称，此次槟州政府特别拨款资助学校发展，使学生在更优良的环境求学进修，肯定将获益良多。

他说，首长向来关心槟州教育发展，制度化拨款让州内学校受惠，纾解财务困境，学校大力提升，因此，他也盼首长未来给予学校更多指导及协助。