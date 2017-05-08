用咖啡因控制白蚁 锺灵2学生竞逐世界科技赛 北马新闻

（槟城8日讯）耗时1年半研究咖啡因可有效控制白蚁，锺灵国中中五生庄展亦与郭献靖，将携是项发现于5月13日代表大马赴美，与世界76国的1700名学生，竞逐Intel ISEF科技大赛。

庄展亦与郭献靖也是去年全国赛冠军得主。大马站赛事的三甲得主、玛拉工艺学院特派生，一共10人获资格代表大马赴美，参与这项于5月13日至19日举行的赛事。

庄展亦于周一在锺灵举行的记者会指出，由于两人都是咖啡爱好者，过去以来一直以咖啡作为研究项目，尝试研究咖啡的其他更广泛用途。

郭献靖则说，两人研究项目原来锁定为香水。但在偶然之下，了解到咖啡树将咖啡因分泌在咖啡果上，目的是为防止蚂蚁侵害，因此联想到以咖啡因来控制白蚁。

毕竟，白蚁对人类生活环境破坏性大，甚至会间接造成人命伤亡。于是，两人便开始以此为目标，经历一次失败后，在第二次研究时，便取得初步成功。

两人是项研究，更获得马来西亚理科大学生物和化学系教授协助，吸取咖啡因和供给白蚁品种。

两人不讳言，目前的研究尚未有具体成品。只是，方向是朝向开发出新式白蚁药。以咖啡因开发出的白蚁药，成本也将比市面惯常使用的白蚁药更低。

大马教育部和英特尔（Intel）将赞助两人赴美参赛。两人虽为高中三学生，今年面对考试年挑战，但均获家人精神上全力支持，赴美参与约有1600至1700名学生竞逐的世界赛事。

朱圣保：不仅致力Stem教育 锺灵重视学生全面发展

锺灵国中近年致力于Stem教育，校长朱圣保强调Stem已成锺灵强项。学校2015年在各项校外比赛中共收获逾300个三甲奖项，但2016年表现大跃进，共取得634个三甲大奖。

STEM教育是指科学（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）和数学（Mathematics）4大范畴。在634个3甲大奖中，其中340个奖项是来自Stem项目。其余40%奖项，则是其他赛事。

只是，他强调锺灵虽以Stem教育为目标，但仍重视学生全方位发展，尤其作为华文中学，锺灵也关注学生华文水平。“我们的学生也在一些辩论比赛、诗歌朗诵比赛等，取得冠军和亚军奖。”#

胡万奔：7月办科技论坛

锺灵三校董事会总务胡万奔说，锺灵中学将于7月主办国际青年科技论坛，邀请逾10所国内外中学参与其盛，这为期一周的重点活动，将邀副教育部长拿督张盛闻开幕。

他指出，锺灵近年教育方针锁向Stem教育，是理论与实践并重。近年，更有一名校友的皮肤癌论文，获登在国际权威的自然科学期刊。“这篇论文是研究细胞死亡和更新过程。这就是校方致力于Stem教育，培养出的人才和成果。”

他说，21世纪是科技革新年代，校方致力于让学生掌握科技知识，并努力准备不同的科技平台，让学生各展其长。