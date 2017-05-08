觉莲法师：让更多团体有地建庙 赞同划出非伊教保留地 北马新闻

（槟城8日讯）由于槟州地价昂贵及州政府的非伊教宗教保留地有限，州内不少佛堂，甚至教会，在多年以来只能租用或买下商业单位充当佛堂及教会，以迎接信徒及教友。

据佛教人士向本报记者说，在槟州，除了地价昂贵外，非伊教宗教地有限，因此非伊教宗教团体包括佛教、道教、基督教、天主教及兴都教等团体，过去多年来欲申请政府宗教地并不易获得。这些团体为了推动各自的宗教发展，当中有不少佛教团体及教会纷纷选择租用或买下商业大厦单位、组屋及公寓等商业单位，以设立宗教场所。

净莲慈悲院主席释觉莲法师受到本报记者询问时说，针对佛教团体因无法寻获地段设立佛堂，而选择租用或买下商业单位充当佛堂的情况，她早前已所见所闻。

她对于槟首长林冠英昨日宣布，为让更多非伊教团体有地建庙，州政府将研究立法规定发展商，未来在申建展业发展计划时，除需划有伊教保留地外，也要同时划出非伊教保留地一事，表示欢迎及赞同。

她说，此外，首长称州政府或在峇都加湾拨更大面积土地，供更多非伊教团体申请，若州政府能在此决策中，让非伊教团体受惠，这将是一项好政策。她认为，如果州政府在未来立法规定发展商，必须划出非伊教保留地的话，当局在拟定非伊教团体的申请指南上也应当清楚列明申请条件。

她说，毕竟在槟州有很多非伊教团体，州政府若要推行上述政策，就须拟定好一套完整指南及遴选条件。

黄汉伟：槟执政9年都实行政策

槟首长政治秘书黄汉伟说，槟政府在这9年来，都有执行提供非伊教宗教保留地予非伊教团体的政策，由于州内一些发展计划并非大型计划，因此有关保留的宗教地空间较小，而只适合供神坛建设小庙，并不适合建设大型佛教道场或教堂。

他认为，比较适合建设大型佛教道场或教堂地点为新社区或发展区，这些地区需要宗教场所以应付民众的需求，而现有社区则已设有有关宗教场所。鉴此，他认同槟首长指州政府或在峇都加湾拨更大面积土地，供更多非伊教团体申请。

针对首长昨日宣布，州政府将研究立法规定发展商，未来在申建屋业发展计划时，除需划有伊教保留地外，也要同时划出非伊教保留地一事，他说，一旦实施此政策，也将让非伊教团体受惠。

不干预佛堂入驻商业单位

黄汉伟指，州内有不少佛堂，甚至教会，设立于商业单位内；一般上，这些佛堂及教会都是入驻作为会所，槟岛市政厅也不会加以干预。之前他曾处理过一宗佛堂设于住宅区被华裔邻居投诉问题，最终该佛堂迁至商业单位，有关问题也获解决。他相信佛堂入驻商业单位，也不会影响居民。

反驳“鸟不生蛋的地方”言论

对于针对敌对党抨击槟政府有意拨给非伊教团体的地段，是属于偏远或“鸟不生蛋的地方”言论，黄汉伟反问，百年前在亚依淡山上建设的极乐寺也是以前“鸟不生蛋”的地方，惟如今却是一个著名佛教圣地。

除了极乐寺外，远离乔治市的浮罗山背古老教堂也一样，是在偏远的地方设立。对此，他强调，有名的佛教道场及教堂都是远离城市，设在清靜的深山及郊外，才适合进行宗教活动。他指出，大型佛教道场及教堂的建设，是需要更大的地段空间，因此新社区是最适合。

【新闻背景】

40地归纳非伊教保留地

槟地方政府委员会主席曹观友早前曾指，2008年希望联盟执政后向槟岛市政厅查询有关非伊教宗教保留地储存量时，发现有40片土地被归纳为非伊教宗教保留地。

在2008年之前，这些地段多数只供临时膜拜场所用途，并没正式规划为建庙或教堂。因此每当神庙有庆典时可租用该土地举办活动，在活动结束后就必须撤离。虽这些土地列为临时宗教庆典用途，但其租用次数极低。

2008年后，因一些神庙面对逼迁压力，因此，槟政府才要求市厅更改政策，开放让非伊教组织申请，在所租借的地段上兴建膜拜场所或社区中心。

另一方面，在槟州，槟政府规定发展商在进行每项房屋发展计划时，除了必须保留土地供伊教事务用途外，也须保留地段以供非伊斯兰教事务用途，如果发展商无法献地供非伊斯兰教事务用途，则可缴付献金作为替代。