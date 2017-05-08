否认与中企联手投标大马城 马顿WCT 先涨后跌 经济新闻

（吉隆坡8日讯）由于马来西亚城（Bandar Malaysia，简称大马城）售股计划生变，发展大马城计划的潜在竞争者和新的名字已经浮现。

盛传中国首富王健林创立的大连万达集团，将与我国产业钜子丹斯里林晓春领导的两只上市公司，即马顿集团有限公司（MALTON，6181，产业组），还有WCT控股有限公司（WCT，9679，建筑组）联手投标大马城计划。雇员公积金局与马资源机构有限公司（MRCB，1651，产业组）等官联公司预料会插一脚。

目前一些股票投资者正在看涨林晓春持有的WCT控股和马顿集团。林晓春作为共同大股东的马顿集团和WCT控股的股价相续应声而起。

马顿澄清没与EPF及万达洽商

马顿表示，该集团并没有与雇员公积金局（EPF）及中国大连万达集团有限公司（Dalian Wanda Group）洽商，以联手竞标马来西亚城项目。

马顿今日就《星报》上周六（6日）指该集团与万达及EPF联手竞标马来西亚城的报道，向大马交易所发出文告。

马顿表示：“向董事和大股东查询后，谨此通知公司与报道所提及的马来西亚城竞标方并没有任何交涉。”

闭市时，马顿跌5仙或3.23%，报1.50令吉，早前一度涨至1.89令吉，成交量有3759万5800股。

WCT控股落9仙或3.90%，报2.31令吉，早前一度涨至2.49令吉，成交量有2859万3300股。

而马资源于闭市时则涨12仙，报1.68令吉。

据星报引述消息来源表示：“林晓春和马顿过去就曾与大马城计划扯上关系，而据说当时的外资搭档为卡塔尔旗下主权财富基金的卡塔尔投资局。”

不过，卡塔尔投资局随后已不再把资金投入标志性的房地产开发项目。

至于浮现潜在竞争的新名字，大连万达集团则是成立于1988年，专注于商业、文化、网络和金融4大行业于一体的企业集团。目前已发展成为世界上最大的私人房地产开发商和业主，也是全球最大的电影连锁经营者。包括全资拥有中国的万达电影院和澳洲的霍伊茨集团，以及美国的AMC剧院的多数股权。

报道指出，虽然丹斯里林刚河准备“反击”，但发展大马城计划的潜在竞争者已经浮现，有了新的名字。

尽管林刚河并没有打算就此放弃，并正在寻求采取法律行动；但是，林刚河阵营的危机，却似乎让其他人看到了一个巨大的机会。

第一批密切关注的，很大可能就是大马城计划的其他竞争者；据悉大马城在2014年的招标过程中共有40名投标人，且其中一方就是丹斯里林晓春和卡塔尔主权财富基金──卡塔尔投资局的搭档组合。

一名内部知情人士认为，现在是开放给任何大型发展商或投资公司去投标大马城计划的时候。

房地产开发商不排除即将推出的新招标程序，而据悉，有政府关联投资公司（GLIC）支持的大马发展商也热衷于参与该计划。

“我可以预见，分别由国民投资有限公司和雇员公积金局支持的GLIC控股的实达集团有限公司（SPSETIA,，8664，产业组）和马资源的合资企业，可以满足取得该股权计划所需的投资金额。”

此外，另一个竞争者很有可能是公积金局旗下的主要发展商桂沙置地（Kwasa Land）。

无论如何，大马城花落谁家，预料会在首相拿督斯里纳吉月中访华，出席一带一路论坛后公布结果。

消息不排除接受来自马中联营的集团，其中来自中国的王健林被看好会在这项计划中出线。