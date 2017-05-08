大马城地皮翻倍 200亿身价成竞争亮点 经济新闻

（吉隆坡8日讯）在捷运（MRT）和马新高铁（HSR）项目带动下，坐落于新街场旧机场现址的马来西亚城（Bandar Malaysia）地皮价值跟着水涨船高，预计攀升到200亿令吉。

根据《The Edge 》财经周刊引述一位熟悉大马城产业发展计划的执行员说，自从大马政府接管一马发展有限公司（1MDB）的项目后，大马城的形象已有所改善。

他说：“当大马城在2015年被提出发展时，共吸引40多个机构进行投标。今天，这片土地更具吸引力。它没有1MDB的污点。此外，高铁和捷运等工程有很明显的改善。”

大马城在吉隆坡-新加坡高铁的终站处于策略商业优势。

大马城将在一个486英亩或2117万平方尺的范围内进行大规模的开发。该执行员表示，截至2015年12月，该土地总值估计为123亿5000万令吉，即每平方尺583.37令吉。

不过，他认为：今天这片土地的价值已涨至每平方尺800令吉到1000令吉之间，也即是地价总值超过200亿令吉。

隶属大马政府的TRX城市私人有限公司在上周三（5月3日）宣布原出售给IWH CREC私人有限公司的60％股份协议“即时失效”。

政府通过财政部拥有TRX城市，这是一个1MDB以前的单位。政府也拥有1MDB 100％股权。

依斯干达海滨控股私人有限公司（IWH)和中国铁路工程有限公司（CREC）共同拥有IWH CREC。TRX城市称，根据销售协议，“IWH CREC未能履行付款义务”。

IWH CREC随即作为回应，表示TRX的指控是“不可接受的”，因为IWH CREC已根据2015年12月31日的协议履行了“所有必要的付款义务”。