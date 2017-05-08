令吉兑美元持稳在4.3350

（吉隆坡8日讯）今日令吉兑美元先升后持平，主要是受到周日法国总统选举中，马克宏击败勒庞所刺激，但在午市令吉受套利打击而掉头向下。

闭市时，令吉兑美元报4.3350/3380，较上周五的4.3350/3400无甚变动。

交易商表示，投资者对于马克宏的胜利松了一口气，因为随着去年英格兰投票退出欧盟，以及特朗普赢得美国总统大选后，马克宏的政治立场粉碎了另一个民粹主义复活的担忧。

此外，令吉兑主要货币普遍疲弱。

令吉兑新加坡元从上个交易日的3.0856/0896持稳在3.0856/0886，以及兑英镑由前期的5.6052/6129下跌至5.6208/6264。

不过，令吉兑每百日圆从上周五的3.8616/格8671走高至3.8523/8560，以及兑欧元由之前的4.7490/7562上调至4.7412/7462。

另一方面，中国外汇交易中心公布，今日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元兑6.8947人民币、1欧元兑7.5677人民币、100日圆兑6.1159人民币、1港元兑0.88582人民币、1英镑兑8.9398人民币、1澳洲元兑5.1099人民币、1纽西兰元兑4.7577人民币、1新加坡元兑4.9057人民币、1瑞士法郎兑6.9713人民币、1加拿大元兑5.0445人民币以及1人民币兑0.62887令吉。