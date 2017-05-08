红雨袭广州 花都变水都 国际新闻

（广州8日综合电）广州“再度”暴雨成灾，周日有近7000民众遇险需紧急疏散，最少172间房屋倒塌，另有桥梁被洪水冲坏、堤堰被冲崩！

其中黄埔、花都和增城区成重灾区，水浸最深达三米，增城区更出现“汽车游泳池”奇景，大批汽车被洪水冲走，在街道上“游动”。当局发出暴雨红色预警，而录得降雨量则破广州历史纪录，花都区局部更沦为“水都”，出现“20年一遇”洪水。

重灾区的市民贴出严重水浸照片，调侃增城（区）变“水城”，花都（区）变“水都”。有网民指，增城区的中新镇，多条马路变河流，镇政府门口被洪水围困，因泊了多艘橡皮艇，成为当地的“码头”。中新镇一市场的停车场有多辆私家车被浸至没顶，另有多辆私家车随水漂浮。

番禺食客浸住脚叹茶

据报道，花都区新街河支流在暴雨期间出现20年一遇洪水，花东镇和花山镇成重灾区，最少两段堤围被冲崩或浸顶，洪水冲入村中，致多间村屋被冲塌或冲崩，救援人员搭橡皮艇穿梭救人。

有民众上传片段则可见，番禺区旧水坑村有酒楼依然生意甚好，数枱茶客均无惧水淹脚，照样饮茶。而白云区有民众未理水深及腰，骑电单车悠然行驶。

广东省气象局周日下午公布，广州增城新塘镇在三小时内录得高达382.6毫米雨量纪录，打破广东全省三小时雨量纪录。