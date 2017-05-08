酒后行凶 男子半小时非礼3女郎 国际新闻

（新加坡7日讯）男子满身酒味搭地铁，半小时内先后非礼3女郎，4乘客合力制服，报警逮捕对方。

这起事件发生在周五晚上11时许，地点是高文地铁站。

受害人李小姐（27岁）告诉记者，她当晚11时40分在克拉码头站搭乘东北线回家，旁边坐着一名中年华族男子，身上满是酒味。

“他戴着耳机听音乐，好像在睡觉。地铁开始移动时，他不时会靠向我，甚至压着我的左手臂。”

李小姐起初没多想，但感觉不舒服，之后更发现男子瞄着她，心中开始起疑。

“接近实龙岗站时，他突然伸手捉住我的左手腕，还看着我，我赶紧大喊一声，拍开他的手。”

两名女生见状后，立即站起来说要帮忙报警，男子尝试逃离，但三人紧捉他的衣领，另两名男乘客也上前帮忙制服，最终在高文站把他拉下车。

“我后来问两名女生，才发现她们跟男子同样在港湾站上车，也一直靠向她们的另外一名朋友，还用手肘碰大腿。不仅如此，两名女生指男子也骚扰多一名女乘客，所以才迅速反应要报警。”

警方抵达后，当场将男子上铐逮捕。警方受询时证实，一名40来岁的男子因涉嫌非礼被捕。