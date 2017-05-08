【视频】育强校地已圆满解决 地主声明无打压华教发展 北马新闻

（双溪大年8日讯）吉打州华校董联会发表声明，吉南司南马育强华文小学“校地事件”，已经圆满解决。并认为较早所产生的矛盾，主要双方出现一些沟通上的问题而已。地主声明，从未有意发展该校地，更无意打压华教发展的意愿。

育强董事会和地主今天在吉打董联会的安排下，在双溪大年新光学校会议室召开记者会公布双方的声明。

不过，今天地主并没有出席，而是全权交给吉打董联会主席庄俊隆代为发表书面声明，其中一个重点即地主从未有意发展该校地，更无意打压华教发展的意愿。

此外，董事长吴志刚也承诺尽快提呈学校建筑结构图测给地方政府。

董联会也呼吁州内所有校地尚未转为校方名下的学府，应当以育强华文小学“校地事件”作为前车之鉴，以确保华校发展权益顺畅。

因为根据该会较早所收集的资料显示，州内尚有超过30%的华文小学之校地转名手续，至今尚久悬未决。

吉南司南马育强华小校地被地主通过法庭收回事件，经过董事会和地主洽谈协调后，双方皆以教育为大前提，达致共识，圆满解决这起纷扰了将近一个月的风波。

出席者包括吉打州董联会顾问拿督陈国辉、法律顾问陈运裕律师、副主席黄吉和、陈国祥、总务苏联侨、财政陈贵源及理事等14名。而育强华小董事会的出席人数共6人，包括家协主席梁宝成及校长叶保平。

吉打华校董联会声明:

1.吉打州南部司南马育强华文小学“校地事件”，已经圆满解决。这要特别感激地主和校方董事部，乐意接受吉打州华校董联会的居中协调。同时也感激所有在协调过程中给予高度合作于支持的每一份子。

2.地主的宽怀大量，热爱华教的情操，令人激赏。而育强华文小学董事部同仁的辛苦与努力，并以大局为重的心态达成一个良好的保存育强学校方案，同样分外令人钦佩。毕竟，较早所产生的矛盾，主要双方出现一些沟通上的问题而已。

3.吉打州华校董联会呼吁州内所有校地尚未转为校方名下的学府，应当以育强华文小学“校地事件”作为前车之鉴，以确保华校发展权益顺畅。毕竟，根据本会较早所收集的资料显示，州内尚有超过30%的华文小学之校地转名手续，至今尚久悬未决。

地主的3项声明：

地主在此向各界说明，地主是在逼不得已的情况下才採取法律行动入禀法院索回校地，其用意为学校这座已有60多年历史的危楼，地主有义务确保各师生的安危，因此才要求学校和董事会向地方政府提呈学校规划图测，不料却遭董事会拒绝。

地主从未有意发展该校地，更无意打压华教发展的意愿，遗憾各界在没有真正了解事情的起因下，做出种种不负责的指责和看法，构成社会人士对地主有所误解，毁坏地主声誉，造成困扰。

经华教人士的协调下，地主代表和董事会在近日的闭门商讨上终于达成协议，地主不记前嫌地接受董事会的登报道歉启事以及董事会的配合，圆满地结束这场校地风波，也希望今后学校会有更好的发展。

育强小学董事长吴志刚发表书面回应表示，很高兴校地能圆满解决，学生不但可安心读书，校长和老师以及家长也放下心头大石，过去的几星期是在提心吊胆中度过，担心失去校地。

他说，如今董事也拥有3位地主所同意的文件，让育强学校继续使用有关校地。

董事会感谢3位地主的宽宏大量，使这次校地风波很快解决。

董事会也感谢关心该校发展的华教人士，法律顾问蔡通易律师以及扮演居中协调的吉打华校董事联合会同人。