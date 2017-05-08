只身赴台生活难 大马硕士生超市偷苹果被逮 国际新闻

（台北8日综合电）台湾政治大学的一名马来西亚女硕士生，日前在超市偷窃一袋苹果和一个保鲜盒被捕，女硕士生事后哭诉因家境清贫，“实在是因为很久没吃到苹果了”，一时贪念才会犯案。

警方指，24岁的林姓女硕士生在台北市桂林路一间超市偷走一袋苹果和一个保鲜盒，总值204元新台币（约30令吉）。超市保安发现林女形迹可疑，于林女准备离开时将其拦下报警。之后保安在她的手提袋内找出未付钱的苹果和保鲜盒，质问她“为什么不付钱？”林女吓得说不出话来。

警员到场时，林女眼泛泪光向警员称，独自赴台念书，虽申请到奖学金，但由于台北物价高企、开支大，尽管林女已省吃俭用，生活仍捉襟见肘，加上她平时忙于学业和打工，没有能谈心的好朋友，每日三餐都买简餐只求果腹，由于太久没尝到苹果的滋味，一时贪念遂铤而走险，至于偷保鲜盒则是用来装切好的苹果。

警员不禁向林女表示，有困难可向外求助，“为了一袋苹果，却让人生沾染污点，值得吗？”警方虽同情林女的处境，但仍依窃盗罪将其送办。