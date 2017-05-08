峇鲁希山促槟供水机构 别把缺水问题怪罪在吉州 北马新闻

（亚罗士打7日讯）掌管吉打州水供、水资源和能源事务委员会的行政议员拿督峇鲁希山促请槟州供水机构勿再发表有关“水供短缺”言论，并把问题怪罪于吉州政府。

他说，槟州供水机构声称吉州政府在乌鲁慕达批准伐木活动是导致水供短缺问题发生。

他是于周日出席颁发卓越服务奖活动后，针对槟州供水机构首席执行员拿督杰瑟尼早前接受一家报章访问时所发表的言论，作出上述的回应。

峇鲁希山说，吉州政府根据1984年国家森林法令在乌鲁慕达制定10万6418公顷作为森林保护区，而州政府所批准的伐木地区是占地1万2484公顷，范围是落在森林保护区以外的地带。

他说，不仅如此吉州政府也根据1978年所定下的方案和“国际热带木材组织”的标准方针来监督伐木活动，因此他希望对方勿再把水供短缺问题怪罪在吉打州政府。

他还促请槟州供水机构应去检讨该州的无收益水一直发生的问题，因为这导致吉州必须放更多来自慕达水坝的水输送给槟州。

此外，他也希望对方能够与吉州政府一起探讨如何找出方案来保护乌鲁慕达的水源。

特别团队 应对闪电水灾

另一方面，针对媒体询之亚罗士打多个地区于本月5日晚间发生闪电水灾，峇鲁希山回应表示地方政府有特别团队以做好准备应对闪电水灾的发生。

他说，地方政府也会一直跟进闪电水灾的问题发生，并呼吁道路承包商必须建设完善的排水系统，以免水灾事件再度发生。