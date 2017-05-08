驳经济9月崩溃说法 贸长：是大选谣言 国内新闻

（日里7日讯）国际贸易及工业部长拿督斯里慕斯达法驳斥我国经济将在9月份崩溃的说法。

他指这只是因为全国大选将至，有心人故意流传出来的谣言。

他表示，并没有人能够准确无误地判断出国家经济的未来，虽然全球经济发展，经常出现出乎意料之外的事件。

全球经济逐渐改善

“可以肯定的是，全球经济（包括大马）逐渐改善，我国今年首季的贸易额也成长多达23％，创下2010年以来最高成长。”

“我们不曾预估此一情况。我也不认为目前的投资以及贸易情况会有所改变，实际上，投资额的增长是极为明显的。”

他今天为日里理工学院第4届毕业典礼主持开幕后，对记者这么说。

巫统伊党合作 加强马来人团结

另一方面，也是巫统最高理事慕斯达法称，巫统与伊斯兰党非正式的合作加强马来人的团结。

慕斯达法也是巫统吉兰丹州联委会主席，他说，伊党目前对巫统的态度有所软化，不再玩弄异教徒课题，两党支持者之间也少互相抵制和出现摩擦。

“我深信穆斯林已逐渐意识到我们必须团结，而也有迹象显示巫统与伊党的合作逐渐增加。”

“我们两年前在丹州发生水灾后已开始合作，且受到社会的欢迎。我们要做事，我们要前进，我们要进步，除了团结之外别无选择。”

他说，相较于第13届大选的时候，巫统目前逐渐获得更多支持，他说，这点从当地民众近来踊跃支持该党所办的各种活动可以看出。