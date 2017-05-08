马华不是唯利是图 何国忠:党讲服务诚意 国内新闻

（吉隆坡7日讯）马华副总会长拿督何国忠表示，人民不应将马华形容为唯利是图的政党，因马华在国人，尤其是华裔有需要援助的时候，都会第一时间站出来给予协助。

他披露，马华从308至505全国大选时遭到挫败，许多国人对国阵都存有偏见，甚至将马华形容是唯利是图的政党，然而实际上，马华其实是一个有理想、有方向，且承载着文化传承的政党，反观行动党才是唯利是图的政党，因此倘若没有任何政治目的，行动党都不会伸出援手。

“马华永远都在讲服务、诚意，这可以从2年前在吉兰丹和登嘉楼的大水灾中可以看出。马华在吉兰丹只有1个州议席，当时发生大水灾时，很多政党都没有进到丹州，只有马华倾全力，党的上上下下都进入灾区，为灾黎给予支援。”

“当时，就连行动党也没有进入，因为在那边没有他们的议席，也就是没有政治目的，所以他们并没有给予援助。”

何国忠今早是在代表马华总会长拿督斯里廖中莱出席马华雪州妇女组成立45周年暨欢庆母亲节活动上，如是指出。

他说，马华的创党宗旨是只要有华裔的地方且需要援助的时候，马华就会第一时间挺身而出。

因此，何国忠呼吁国内华裔，勿只是在面对困境和问题的时候才寻求马华的支援，而是在来届大选，应该给予马华机会，让华裔可以享受到当主人的气度。

他说，下一届大选国阵志在必得，因此倘若华人不希望继续在野，那华人应将手中的选票投给马华。

“国阵很有信心赢得大选，我们不希望华人继续在野，华人要得到政府的资源，我们要华人可以享受到当主人的气度，我们要华人进入主流！”

他重申，马华绝对没有任何的政治议程，更没有要搞破坏，反而是敌对党，为了讨好特定族群，去破坏我国和中国的关系。

华裔选票有显著回流 候选人应积极争取

另外，何国忠指出，尽管伊斯兰党主席拿督斯里哈迪阿旺提呈了《1965年伊斯兰法庭（刑事权限）法令》，但华裔选票有显著回流于马华，惟各候选人并不能借此抱持高度乐观态度，反而是应该积极做事，争取更多人民的支持。

他认为，第14届全国大选对马华来说是一场硬仗，虽然在355法令过后，华裔选票有明显的回流，但马华上下仍需要更加努力，才能赢得胜利。

因此，他借着马华雪州妇女组成立45周年活动上，呼吁该党妇女组党员必须全力备战大选，勿认为该党已经没有希望，而拒绝参与选战工作。

“所谓‘哀莫大于心死’，我们最担心的是党员的心已经死了，如果你们的心还没有死，如果你们的心永远都有阳光，具有年轻的活力，那意味着这个政党还有希望。”

“我无法想象如果来届大选，没有妇女组的协助，那我们肯定势必少了温馨、诚意，甚至少了能够和其他妇女沟通的能力，这真的是不堪想象。”

王钟璇痛批行动党 导致极端主义蔓延

马华雪州妇女组主席拿督王钟璇痛批民主行动党掀起国内不良风气，甚至壮大伊斯兰党，导致国内极端主义思想蔓延。

她指出，近年来，我国的社会风气越来越糟糕，人民破坏尊长和睦风气，将粗俗语言当时髦，这些要不得的作风都是由行动党掀起。

“尤其是行动党的秘书长林冠英和全国组织秘书陆兆福，他们颠三倒四，壮大提倡宗教神权治国的伊党，他们罪不可赦，我们断断不能让他们得逞。”

她说，国人不应该继续坐视不理，应该用手中的选票杜绝这样的不良风气，否则我国自建国以来实行的中庸政策也可能随之动摇。

王钟璇今早是在为马华雪州妇女组成立45周年暨欢庆母亲节活动致词时，如是指出。

她也呼吁国内女性，不应自我局限，应该打破框架，投入至政、经、文、教等领域，打造自己的一片天。

随着大选的步伐愈来愈逼近，王钟璇也呼吁马华雪州妇女组，发挥善于沟通的天性，为该党候选人拉票。

配合来临的母亲节，马华雪州妇女组特于今日在马华大厦举办该组成立45周年暨欢庆母亲节活动，并邀来马华副总会长拿督何国忠和马华全国妇女组署理主席拿督斯里李碧真开幕，更向该组的党元老做出表扬。

值得一提的是，在马华雪州妇女组有着“三剑客”之称的党元老，即创立马华雪州妇女组的前主席丹斯里周宝琼、三度中选为劳勿区国会议员的拿督邓育桓及首位女性马华中委的林香莲也获颁巾帼豪杰奖，感谢她们过去对马华雪州妇女组所做出的贡献。