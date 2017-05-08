马袖强：不符合约需求导致 大马城交易取消合理 国内新闻

（吉隆坡7日讯）种植与原产业部长拿督斯里马袖强指大马城交易失败只是一场生意的交易，无需感到担心。

他说，某方因无法符合合约要求而导致交易取消是合理的，因此各界无需对这项交易失败感到担心。

他指出，依海城控股（IWH）和中国中铁股份有限公司（CREC）组成的IWH-CREC财团在2015年与敦拉萨镇（TRXCity）有限公司签署购买协议（SSA）时，我国经济面对很大的挑战，而今年我国的经济已经比当时来得好。

“而且，2015年时只有几家公司对大马城有兴趣，但现在对大马城有兴趣的公司已经很多。所以我们不需要多做猜测，也不需要担心，我认为不是很大的问题。”

马袖强今日出席马来西亚燕窝总商会第一届理事宣誓就职典礼时，如是指出。

他说，出席典礼的一些人士向他透露对大马城事件感到担忧，但他指出，相信有关单位很快会处理此事。

对于马中关系，他指出，两国关系一直都非常要好，两国今年首3个月的贸易额也增长了40%，因此他相信两国关系不会受到影响。

他表示，中国在未来将成为世界最大的经济，我国拥有多元种族的优势，容易与中国沟通是好事，同时可以提高与中国的贸易。

有指我国政府亲中国，他认为大家不应该将问题种族化，而是要鼓励更多外资来马。

马珪福：减繁文缛节 让全燕窝业者参与出口

马来西亚燕窝总商会总会长马珪福呼吁政府，在申请正轨出口条例时减少繁文缛节，让更多的中小型燕窝加工厂，有机会参与出口至中国的业务。

他说，我国每年的原产燕窝（毛燕）产量为300公吨，但出口产量只有区区的8%，因此，他希望农业部、卫生部给于中小型企业加工厂参与出口中国的业务。

“我认为，在申请正轨的条例时应该给予放松，减少繁文缛节，甚至要求农业部进行申请相关准证及通知中国检验检测认证机构认证时，给予方便，让有关费用降至最低，以便更多从事燕窝加工厂的业者有机会出口燕窝。”

马珪福今日在马来西亚燕窝总商会第一届理事宣誓就职典礼上，如是指出。

他也呼吁政府，请求政府在燕窝加工厂的资金周转方面给于帮助，包括优惠贷款，改造他们的设施、专人教导养燕及检洗技术等。

他也提及，中国的燕窝收购商近期以大资金大量前来我国直接向燕农高价收购燕窝，让我国的中介收购商收不到货源。

为此，他表示，总商会将建立交易平台，每日行情报价，以公平及透明的方式，让全体燕窝业者从中受惠。

他补充，也有消息至我国的原产燕窝今年5月可以出口，但一直没有得到官方确认，他希望，若原产燕窝可以出口，条例和规格不要如净燕一样设下太高的门槛，手续太过复杂而费用也不要太高。

“我认为，政府有必要将原产燕窝出口程序透明化，让全体燕窝业者参与出口，绝对不能像净燕出口一样，成为部分业者的致富工具。”

种植与原产业部长拿督斯里马袖强在致词是则希望，我国的燕窝业者能够为燕窝进行各类加工，发展燕窝下游业，以便可以为燕窝产品增加价值。

他说，许多新加坡和越南的商家从我国进口燕窝，再为燕窝进行加工让燕窝增值之后再出口至其他国家。

为此，他相信我国的燕窝拥有无限的发展潜能，应该为燕窝进行更多的研究及科技工作，发展其下游领域，让燕窝发展为保养品及美容产品，为原产品增加价值。

对于马珪福的要求，他承诺，他将与农业部及相关部门商讨，以便能够进一步协助我国燕窝业者的发展。

出席宣誓典礼的包括出席者包括中国驻大马大使馆商务秘书翟毅勃、副总会长包久星、杨光盛、钟添禧、总秘书刘文光、总财政陈文岳、理事李宗达、张尚国、黄清耀、廖坤诚和陈汉强等人。