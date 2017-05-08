隆开埠功臣丹叶亚来 方天兴遗憾没历史定位 国内新闻

（吉隆坡7日讯）华总会长丹斯里方天兴对于吉隆坡开埠功臣甲必丹叶亚来的历史定位，并没有获得盖棺定论感到遗憾。

他说，尤其是最近数十年来，一些极端的友族领袖，包括政府成员和友族学者在内，都曾经否决叶亚来在吉隆坡开发史上的崇高地位，并企图和主张以同一时代的友族领袖取而代之。

他指出，自建国和独立以来，华族先贤对这片土地上的贡献与功绩，不时都受到一些别有居心者，包括一些所谓的历史学者蓄意淡化、抹杀、扭曲甚至取代，而这种现象的确让人痛心疾首。

方天兴今日出席纪念甲必丹叶亚来公祭仪式时，如是表示。

“我相信，在这个‘吉隆坡开埠功臣另有其人’的‘假历史’，仅是一个典型的例子而已，其他诸如过去曾经发生的‘五一三事件’、‘华人是外来者’、‘寄居论’等历史论述，都出现了值得商榷、与史实不符，甚至背道而驰的主张！”

他认为，一个国家的发展史非常重要，尤其在这个多元种族组成国家与社会结构上，历史的陈述和记载，并不能被单元化或种族化。

“它必须完完全全忠于历史，并致力还原与维持历史的面貌与真相，才可以达到真正的以史为鉴目的。”

他说，以叶亚来的历史定位为例，华社并不希望继续出现不同的族群不同诠释的两极化现象，这对一个国家的历史和发展史而言，绝对是一个不健全的人为否定与破坏。

方天兴指出，我国建国60年以来，我国的种族和宗教关系，在近年来开始出现一些人为的争议和极端者的挑衅，这是不幸的。

他说，爱好亲善与和平的大部份国人，近年来都鼓吹理性中庸负责的治国和主政理念，尤其是处理种族和宗教这两大块，向来被形容为敏感的领域在内。

“我想，除了上述两大领域之外，中庸负责的理念，也应该实践在建国历史的陈述基础上，通过事实求是的理性务实方针与原则，来考究、收集和记载历史，才是上策！” 他说，惟有这样，才不会出现令人争议的“假历史”，也才能够通过历史的真相，真正反映出我国的多元国情。

方天兴也赞扬主办“纪念叶亚来”系列活动的8个华团组织，因为通告系列活动可以表扬与纪念其他更多的华裔先贤，早年开拓我国各大小城镇的伟大功绩，让大家以史为鉴，延续与发扬先贤拓荒与奋发的精神。