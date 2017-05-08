阿尼法今访梵蒂冈 双方探讨各领域合作 国内新闻

（布城7日讯）外交部长拿督斯里阿尼法将在本月8至10日，在梵蒂冈展开工作访问。这是阿尼法首次到访梵蒂。

阿尼法此行主要是为大马驻梵蒂冈大使馆主持开幕，且将会晤梵蒂冈外长盖拉格总主教及国务卿兼枢机主教伯多禄帕罗林。

外交部今天发文告说，双方将举行会谈，以探讨在各领域的潜在合作机会，包括促进宗教之间的对话和互相了解。

“双方领袖们将讨论涉及共同利益的区域课题。通过本次会面，拿督斯里阿尼法将针对影响国际社会的事件表达大马的看法和立场。”

文告说，外长此行也将向教廷阐明大马倡导的全球中庸运动，旨在通过中庸之道和拒绝极端主义元素，鼓励族群和宗教间的包容、互信、互相谅解。

“这对维持和平、团结与繁荣很重要，尤其是像大马这样一个多元族群和宗教的社会。全球中庸运动是大马根据自身在和平与团结的氛围下推动政治、经济和社会发展的成功经验而推出的倡议。”

随着首相拿督斯里纳吉于2011年7月访问梵蒂冈，大马与梵蒂冈自2011年7月27日正式建交，双边关系呈正面发展。

“大马驻梵蒂冈大使馆开幕，以及拿督斯里阿尼法的首次访问之行将有助提升大马与梵蒂冈的关系。”