旺沙玛珠第2区积善堂 不可改建骨灰塔 国内新闻

（吉隆坡7日讯）旺沙玛珠第2区积善堂改建骨灰塔扰攘多年，虽然有指该计划获得吉隆坡市政局批准，但吉隆坡市政局咨询委员会成员黄孝儒表示，联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南已经公开表示，旺沙玛珠第二区积善堂不得改建为骨灰塔。

他说，东姑安南在数项交流会上，都公开表示，旺沙玛珠第二区积善堂只能够进行丧礼的宗教仪式，不可以建成骨灰塔。

因此，他提醒居民，必须提防仍在售卖该地段骨灰塔的人士，而已经付款购买的居民也应该设法向有关人士索回金钱。

黄孝儒今日出席旺沙玛珠第二区居民爱国活动后，接受媒体访问时，如是表示。

旺沙玛珠一个大马社区组织主席林清福表示，他们透过今天这项活动颁发了奖励金与援助金给50名旺沙玛珠第二区的学生及乐龄人士，除了鼓励考获好成绩的学生能够继续努力学习，也对该区乐龄人士表达心意。

他说，接下来还会继续举办类似的社区活动，与更多居民接触。

今天他们也邀请了旺沙玛珠警局主任克里达前来与民进行交流，克里达在会上提醒出席活动的乐龄人士，必须注意社区的安全，不要轻易受到欺骗。

他说，天下没有白吃的午餐，若接获任何中奖的电话都不应该轻易相信，而住家的门也必须锁好，不要让有心人士有机会干案。

其余出席活动的包括联邦直辖区新闻局局长莫哈末泰益。