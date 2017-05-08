有瑕疵病假单转售他人 印刷员与3同伙被捕 国内新闻

（新山7日讯）印刷厂技术人员利用职务之便，将有瑕疵、被弃用病假单以每张25令吉转售他人，还提供假医生盖章“额外服务”，活跃近1年后东窗事发，与另3名同伙落网。

由于假病假单显示由新山苏丹后阿米娜中央医院发出，相关雇主向院方查证时，发现两方同一序号病假单上的病情不同，才意外揭露此案，随后由该院报警。

柔州警察总部商业罪案调查组主任莫哈末沙烈今午在记者会上说，警方接获投报后，于5月3日至5日，先后在淡杯、甘榜马来由马芝迪、武吉甘拔士花园及德沙花园逮捕4名28岁至37岁巫裔男子助查。

他指出，4人中，2人为餐厅服务生、1人为冷气维修员，另1人为印刷厂技术人员。该技术人员利用职务之便，将有瑕疵病假单售卖他人，才会出现同一序号病假单但病情不同情况。

他说，警方在行动中起获共81张分别仅有序号、拥有序号和医务人员盖章及无序号的假病假单、3卷黄色纸张、1卷不同颜色空白复印纸、6个印有6名医生名字印章、2个分别写有该医院及诊所门诊医疗官印章、59张病假单封面、一辆普腾Persona轿车、1个铁拳套、1个装有大麻的透明塑料袋及4台手机。

他也说，相关假病假单日期介于去年11月至今年2月，但相信此团伙已活跃近1年，这也是首次出现那么大批假病假单案件。

每张卖25令吉 提供假医生盖章

“此犯罪团伙以每张25令吉价格，将具有假医生盖章假病假单售卖给在新山和新加坡私人公司及政府机构工作人士，病假单上细节由买者自填。印章上的医生名字为虚构，此案与该医院无关。”

他还说，该犯罪团伙主谋已落网，目前警方正追缉余党。被捕4人将在刑事法典第420条文（欺诈）及第466条文（伪造文件）下被调查。在刑事法典第466条文下，罪成者可被判监禁7年及罚款。

“其中2人被延扣至今日，另2人被延扣至明日，警方将对他们申请继续延扣以助查。”

他也劝请民众勿走捷径，购买假病假单，否则可被控上庭。