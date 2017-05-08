树屋美容远离闹市 聆听大自然交响曲 国内新闻

报道：李诗琴

摄影：（部分照片由受访者提供）

爱美的你是否一定得走进都市美容中心，在空调房里一边享受服务，一边听着空调毫无生气地低鸣？

你可曾幻想过躺在大自然的怀抱里享受专业的美容服务？

在蒲莱山下的树屋里，就有这样一家美容店。这里除了能体验专业美容护理，还能享受到树林里的自然空调、听着外面由虫鸣鸟叫及涓涓流水声合奏的交响曲。你洗的不只是皮肤，还有心灵；变美的不只是脸蛋，还有心情。

钟诗华当义工接触绿色生活

36岁的钟诗华原是名专业美容师，但长期接触化学品，加上工作忙碌、吃不定时，导致健康出现问题。尽管看着顾客美美地走出美容院，让她很有满足感，但她开始与自己对话，不断问自己，这是自己想过的生活吗？

约1年半前，在她从事美容师的10年后，她决定离开这个商业化的环境，到蒲莱山山脚下的树屋度假屋当义工，开始结识其他关注环境和绿色生活的朋友。

当2个月义工后，她认为义工生活再快乐，也需有收入来维持基本开支，便向树屋主人阿耀提议租下其中一间树屋，提供美容服务。如此既能做自己喜欢的事情，又能用自己的一技之长过活。

服务主打「无毒无害」

钟诗华的美容服务主打“无毒无害”，服务里所用的所有美容产品都经自己使用最少3个月，确定无任何副作用后，才使用在顾客脸上。除自制手工皂外和蜂蜜面膜，大部分所用产品为一家美容公司出产的纯天然产品。无毒和天然，是她对顾客的承诺。

“顾客使用后发现，这些天然产品护肤效果不比市售的护肤品差，只是快慢不同。”

钟诗华坦言，在树屋做美容生意明显有环境优势，除屋外的虫鸣鸟叫及涓涓流水声让顾客在护肤过程中更放松，她也能就地取材，直接使用山泉水让顾客泡澡。

与一般商业化美容疗程不同，钟诗华为顾客服务时都很随心随意，不会计较服务时间准时结束，也无提供一系列配套，全根据顾客肤质决定。

“美容若结束后，顾客还想跟我聊私事，只要我有时间，都愿意奉陪。很多顾客后来也慢慢与我成为朋友。”

“顾客以到树屋度假者居多。识货者都知道我提供的服务不贵，我也很感激很多顾客不会拿市面上其它美容疗程来与我的服务作比较。”

靠朋友脸书宣传

自称是电脑白痴的她，目前主要通过树屋脸书网页或朋友口耳相传去宣传。她也将一些产品及宣传单寄放在一些理念相同的民宿。

访问结束后，她约了另一名顾客做美容。头部按摩、洁面、修眉、祛黑头粉刺……这一系列的服务专业而流畅。

看着钟诗华灵巧的双手在顾客脸上轻盈地跳跃，作为旁观者，都觉得赏心悦目。

窗内，有顾客与钟诗华交谈时的欢声笑语；窗外，有惠风朗日鸟叫虫鸣。顾客在这里不