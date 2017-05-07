【视频】结伙持刀劫餐馆 匪徒连顾客也劫 国内新闻

（吉隆坡7日讯）匪徒结伙持刀在餐馆劫掠，目标除了是店面，也顺手劫走在用餐中的数名顾客的财物，餐馆业者与顾客不敢轻举妄动，眼巴巴看住匪徒劫财后，扬长而去。

这宗案件是周六晚上9时30分，在雪兰莪州安邦美拉华蒂花园一间餐馆内发生，整个过程已被闭路电视拍下，餐馆业者与顾客损失共近3万令吉。

根据在网络流传的作案过程视频，案发前顾客在享用晚餐，突有4匪进入店内劫掠，他们不敢反抗，匪徒作案时间不到3分钟，其中一匪临走前，更一度持刀砍向椅子，行径猖狂。

涉案者共有6人，其中4人名相信是巫裔的男子，分持巴冷刀闯入店內作案，指示餐馆职员交出财物，同时也劫走顾客的财物，得逞后迅速离开。

安邦再也警区主任韩查助理总监发表声明，匪徒分骑3辆蓝色、黄色与紫色的野马哈摩托车，到场作案，车牌不详，匪徒作案时戴蒙面头盔，分持巴冷刀。

他表示，遇劫事主分別是8名男女，损失2万9745令吉70仙。

警方目前援引刑事法典第395／397持械结伙行劫条文查案。