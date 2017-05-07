备战9月或大选 民政圈定11国席 33州席候选人 国内新闻

报道：吴国平

（吉隆坡7日讯）据《光华日报》探悉，经过多番审时度势的调整，民政党已圈定11国33州议席的准候选人工作，以备战盛传最快于今年9月举行的第14届全国大选。

据了解，仅剩泗岩沫区国会议席未有定案，因为原传出征的全国组织秘书拿督刘开强，已经转战马华总会长拿督斯里廖中莱文冬国席选区内的吉打里州议席，以致人选待定。

消息说，民政党在泗岩沫区国席有3位人选，包括本届落选的中委嘉燕蒂。

据了解，作为党兵家重地的槟城，无论是国或州席，人选更换最为频密，最终在中央与州领袖的努力商讨，才拍板拟出完整名单。

邓章耀守诺言让贤

槟州国阵主席兼民政党主席邓章耀，遵守诺言在来届大选不会上阵，而是让位给年轻党领袖。

消息强调，虽然民政党初步完成了国州准候选人名单，但是在接到委任状之前，可能有三成人会换掉。所以，现在榜上有名的，不一定“包”上阵，而落选的其他人不好气馁，也有可能最后一分钟补上。

马袖强梁德明寻蝉联

据了解，该党全国主席拿督斯里马袖强与总秘书拿督梁德明，将分别在安顺及新邦令金国席守土，寻求蝉联。

全国副主席拿督阿沙鲁丁及拿督柯希兰，受重托在升旗山及丹绒国席上阵；剩余的槟州两国席，即峇都加湾及日落洞，则由槟州妇女组副秘书张锦菁及全国法律及人权局主任峇日星去角逐。

另一名全国副主席拿督刘华才，虽然传出不得成员党的欢心，但是若无意外，会再度强攻峇都国席，因为他始终已花费不少时间、汗水经营该选区。

全国青年团团长陈庆亮南下，接替全国妇女组主席拿督陈莲花，攻打太平国席，而霹雳的另一个国席木威，随着党顾问丹斯里郑可扬无意恋战，将由木威区组织秘书以及民政党甘光马坡分部主席潘作钦奉令攻战。

全国副财政兼雪兰莪州主席洪进达是在蒲种国席上阵，若无意外，会硬碰民主行动党原区国会议员兼党法律局主任哥宾星；联邦直辖区州团长王胜龙，也会直捣行动党强区甲洞国席。

至于州议席，全国署理主席谢顺海重作冯妇，期待重夺德卡州席，一洗前耻；吉州的西塘州席，是由州执委陈国祥上阵。

陈莲花弃国攻州或有胜算

陈莲花弃国攻州，转战也郎，传闻有胜算；霹雳州代主席苏家斌是角逐后廊选区，两名律师，即怡保市议员刘家传及前太平市议员罗永岚，奉命分攻桂和及十八丁议席。

副议长赛阿都拉萨、全国公共投诉局副主任刘博文、雪州秘书蔡高廷及巴生区部秘书张福发，分别出征雪州的武吉兰樟、莲花苑、武吉加星及哥打阿南沙的州席。

森美兰方面，由“姐夫”配“妻姨”组合亮相，州主席锺伟兴虽在本届大选败北，会再度披甲攻打新那旺选区，而受马袖强视作有潜能的李美俐，初试啼音，出战武吉甲巴央选区。

无论是赢得丹绒巴拔及依罗布拉州席的全国副主席陈树杰与山打根区部主席区锦华，或在败走峇樟州席的马六甲州主席蔡连财，重做冯妇，都在原区上阵。

3届柏玛尼斯州议员刘清分，奋力挺过两届大选的反风狂吹，继续发挥重大使命，以稳守堡垒。他的新拍档，将是古来市议员傅金源（武吉峇都州席）及柔佛青年团团长邱孝利（士姑来州席）。

彭亨州的直凉选区，是两度铩羽而归的彭州执委兼永乐县区部秘书陈天伦。

本届大选，民政党竞选11国及32州议席，可是战绩每况愈下，仅赢1国3州，比上届少了1国1州。而在大选落败的马袖强，1年后在原任议员谢昂凭癌症病逝所举行的补选中，吐气扬眉，力退行动党“美女”候选人黛安娜。

中央考量胜算 2槟州人攻国席

民政党圈定槟州4国13州准候选人，是过程最冗长的州属。

原因无他，全因槟州是民政党的发源地，也是角逐最多议席的州属，更出现过两位民政党领袖出任首席部长，即党创始人已故敦林苍祐及前党主席丹斯里许子根。

消息说，本着“国席中央派，州席地方派”原则，目前所圈定的州席准候选人，都是出自槟州，不会有天兵。

为了考量胜算，中央也指派两名槟州人攻打国席，即全国法律及人权局主任峇日星在日落洞上阵，州妇女组副秘书张锦菁则竞选峇都加湾；另两个国席准候选人，份量不轻，都是全国副主席，即拿督阿沙鲁丁与拿柯希兰，分别出战升旗山及丹绒。

州席方面，州副主席胡栋强及卢界燊，分别出征班台惹雅及浮罗池滑；州秘书方志伟转战丹绒武雅，州财政吴洑安派到双溪槟榔，州妇女组主任陈赛珍竞逐武吉淡汶，州宣传局主任黄志毅在植物园定点，副秘书黄婉娴则在马章武莫上阵。

3名州委方群龙、李文典及邱显昌也获祝福，分别是角逐巴当哥打、柑仔园及峇都蛮。

武吉牛汝莪区部主席章志伟获派到亚依淡，峇都加湾区部秘书洪才贵在武吉丁雅，日落洞区部团长吴汉仁则在峇都兰樟。

来届大选，这支组合能否冲出重围，取得国州席“零的突破”，备受关注。

民政与巫统马华 互换1州席

这边厢拿回借出的选区，那边厢换选区触礁。

之前，马袖强放言，民政党将与国阵成员党交换选区。虽然他没透露要交换的选区，但消息说，民政党有意与巫统及马华各交换1个州议席。

据说，民政党打算以十八丁，跟巫统交换峇都古楼，然后以直凉跟马华交换都赖，却不得要领，以致如意算盘打不响。

十八丁与峇都古楼都是马来区，前者是由人民公正党候选人赢得，后者是巫统所赢。

据说，3年前，霹州民政党副法律顾问张振宗便在峇都古楼经营，以作好准备上阵，不过，当地的巫统拒绝跟民政党交换。

直凉与都赖都属华人区，华裔选民占六成多，都让行动党候选人以超过5000张多数票胜出。

不过，民政党借予人民进步党的甲洞国席及哥打阿南沙州席，已争取到在来届大选拿回。

至于在本届与马交换的州席，各归原主，民政党竞逐吉打里，马华出征丹那拉打。