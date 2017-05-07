【吉华青局TN50论坛】李志亮：已介入查金钱游戏 特工队视报告才行动 Uncategorized

（双溪大年7日讯）金钱游戏沸腾课题引起内阁关注，一支由国行，贸消部及警方等联合组成的特工队目前已介入调查。

财政部副部长拿督李志亮说，一切调查工作必须胥视该特工队作出报告后，才能去了解及作出进一步行动，他于周六晚上在青松岭俱乐部出席吉华人事务会属下华青局主办的“TN50论坛”后受询时，如是回应，出席者包括吉打州行政议员拿督梁荣光，州马华联委会秘书拿督黄荣贤及各区会主席及秘书等。

他提醒国民尤其是年轻人，天下没有不劳而获的事件，也不要去相信每月可以提供回酬高达20%等利润消息，避免自己跌入陷井。

他表示，国民若欲参与投资，也可参阅由国行最新发出的“高风险投资公司”名单；他说，很多人都深信这些公司提供的高回酬，因此不惜将血汗钱完全投注在内，这些公司一旦发生了问题，他们就面对血本无归的困境。

李志亮也是马华吉打州联委会主席；他说，TN50宏愿是首相延续2020年先进国的长期发展计划，当到了2050年，大马将发展成为怎样一个国家，重点都着落在现今年轻人的身上。

“年轻人有他们的憧憬、远见、心声，这是为何政府要通过这些论坛来收集年轻人意见的原因，大家集思广益来为国家的未来拟定一个更美好的未来。”

梁荣光：国家只要有眼光青年

吉打州行政议员拿督梁荣光医生指出，国家需要一群具有高瞻远瞩的青年，而不是一群只想“快速致富”的青年人。

他表示，大家要向前发展，国民必须有高度思维，我们要国家在2050年发展成为先进国，从今天起就必须真诚对待自己、家人及国家，对自己所做的每一项事情负起责任，这样才能确保国家拥有美好的未来。

他说，华青必须勇于表达心声，提供政府各方面意见，让好的政策做到更好，如果是不好需要纠正的，也要提出建设性意见，让政府得以检讨修正。

青年应踊跃参与论坛 陈志雄：勇于发表己见

吉打州华人事委会属下华青局主任陈志雄指出，华青男女应踊跃参与TN50国家经济转型论坛，勇于

发表己见共同谋求国家更美好的发展。

他说，该局为了让州内华青拥有机会纾发意见，决定举办全州首场以纯华语进行的论坛，让他们得以在不惧的情况下，任由发表意见，他希望华青们为了族群的未来，国家的发展，踊跃掌握这项难得机会，他是于周六晚上在青松岭俱乐部出席该局主办的TN50论坛后，在一项发布会上作出这项呼吁，出席者包括林益宏、彭冠裕、余美娜、潘荣德及陈伟贤等。

他指出，继双溪大年之后，第2场纯华语TN50论坛将安排在巴东色海举行，紧接着推广至亚罗士打及其它地区，主要目的就是要激发华青的意志，大家对2050时的大马有什么看法，希望国家发展到什么程度，都可以自由的发表出来。

“我们将逐一的去收集华青们发表的意见，过后再通过吉打州行政议员拿督梁荣光交予州政府或更高层次作出相关检讨。”

提及在双溪大年举办的论坛时；他表示，约60％出席华青都对宗教及种族和谐有很大的期待，他们希望国家在紧接下来将有更强大的民族团结。

陈志雄也是马青吉打州分团团长，他也促请其它州属仿效一起主办类似论坛，让更多的年轻人有机会通过适当管道来发表他们的看法。