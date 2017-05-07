寻求评理却被审判 社论

社交媒体媒体的普及，除了成为许多假新闻的平台，也让很多人认为自己有了个可以自我表现的平台。其中，很多人都选择在社交平台当判官，以非常主观的看法或在不了解来龙去脉的情况下攻击他人。然而，他们也需要获得其他人的支持来让自己的论点站得住脚，于是要“大家评评理”的情况就不断地发生，更导致很多人为了得到其他人的按赞或支持，都会化身“记者”，自以为是的把本身的观点、所拍的照片或影片放上社交网站，但往往却忽略了本身的行为是否正确，直到成为箭靶时才后悔莫及。

日前，就有一名男子因为上载视频要大家评评理，反而成为众矢之的，更必须因此负上更大的法律责任。该名男子当时疑因为醉驾遭巡警拦截，由于他坚持本身没醉驾，所以在被带回警局检验的过程中，就在警车内录制视频怒骂警方浪费其时间视频，更称我国警员“腐败”，颇有要警方受到舆论压力的念头 。可是， 警方之后却证实该男子醉驾，加上该警员就他所录制的视频报案证明被无礼对待，相信该男子将会罪加一等，想审判警员，反而成了被审判者。

社交媒体的确有许多好处，但滥用社交媒体的举动绝不能忽视。很多人为了逞一时之快，发出了极端或不正确的言论。这些留言很可能因为具有煽动性，不但得不到他人的按赞，更可能导致留言者受到法律的制裁。更离谱的是，很多人甚至不知道他们在留言、上载视频或脸书直播时， 其实正在犯着法。所以说，当我们要将他人推上审判台的时候，往往我们也已经处于审判台上接受其他人的审判。

其实，很多人可能会因为本身对政府不满的情绪，进而对自己的错误失去判断。他们会固执地标签政府或执法者为无能或贪污，却忽视本身其实犯了法。一个犯法者不觉得本身犯错，却指责执法者刁难，这绝对是个颠倒性的不良思维。所以说，千万别认为有图有视频放上网就可以审判他人，我们必须先审视自己，避免成为笑话，并为自己惹上牢狱之灾。#