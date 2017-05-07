槟威17人民组屋 被欠租1740万 北马新闻

（大山脚7日讯）槟州房屋委员会主席佳日星表示，截至今年4月，槟州政府被拖欠的人民组屋（PPR）租金总额高达1740万令吉，当中包括槟威两地共17个人民组屋地段。

大山脚宏愿组屋欠额占170万

他披露，单是大山脚宏愿组屋，被拖欠的租金数额就达170万令吉。他强调，这些租金并非州政府赚取的利润，而是用于维修和提升组屋的设施及管理，提醒居民必须明白偿还租金的理由和重要性。

他指出，大山脚宏愿组屋是唯一一个尚有许多空置单位的人民组屋，即在两栋共912个单位中，只有690个有人居住，意味着尚有222个空缺。

针对尚有许多民众仍在等待人民组屋分配，佳日星说，由于民众是根据地区申请人民组屋，很多槟岛人不愿到大山脚居住，因此导致这里尚有许多空置单位。

“不过，实际上已有很多来自槟岛的人民组屋申请者，因为长时间的等待，最终选择搬到大山脚宏愿组屋居住。”

他周日出席在大山脚宏愿组屋的“人民参与计划”讨论会及亲民嘉年华后，在记者会上这么表示。

他说，大山脚宏愿组屋是这项计划的首个举办地，主要呼吁居民参与组屋管理，另外也了解居民的需求和所面对的民生问题。

“若这项计划在此取得成功，未来将会陆续在其他人民组屋举办。”

赞祖里：单位没锁问题多

宏愿组屋居民协会主席赞祖里表示，由于组屋有很多空置单位，而且没有上锁，导致当地各种民生及卫生问题不断。

他希望能有更多人入住宏愿组屋或将这些单位上锁，以减少这类问题发生。此外，他也透露虽然组屋共有6部升降梯，不过却只有4部在操作，对居民造成不便。

章瑛：居民应据能力还租

巴当拉浪州议员章瑛表示，居民可根据能力偿还拖欠的租金，而非直接不还，她将尽可能协助居民解决所面对的问题，同时她呼吁居民要参与管理，特别是维持居住环境卫生与治安问题，才是长远之计。

当天出席者尚有大山脚国会议员沈志强、槟州妇女发展机构首席执行员王美玲。