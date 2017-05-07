针对大马城交易计划告吹 槟马中总商会要求真相 北马新闻

（槟城7日讯）针对中国收购大马城计划告吹一事，马中总商会槟州分会会长准拿督郑荣兴坦言，这事件现在外传有许多负面影响，而中国高铁及大马都各有说法，在情况不明朗化下，他相信有很多内幕，问题并不简单。

郑荣兴：不希望影响马中关系

郑荣兴今日出席该会常年代表大会时向媒体表示，中国收购大马城失败受到各界关注，这不仅只是一项商业投资或生意买卖，反之连带关系到两国未来贸易交往及合作关系。他直言不希望马中两国之间的合作伙伴关系会因这个投资失败而影响彼此之间的经贸发展。

“如果成为一种互相报复及不满行动，对两国都没有好处，甚至会让经济陷入低沉”。为此，他指出，该会将向总商会要求了解真相，并希望两国代表可有圆桌会议，公开彼此之间发生的问题，一起以包容、开明、合理及谅解的态度商讨及处理，以便不影响未来两国的经贸关系。

他也说，报章及网络上现在有太多不懂是真假的消息，因此他希望政府可严正看待，而我国首相拿督斯里纳吉也将在5月13日过去中国；该课题在负面影响的基础下，接下来会有怎样的火花也获各界期待及关注。

7月出版《马中经贸投资指南》

另外，郑荣兴致词时指出，马来西亚-中国总商会预计将在今年7月出版《马来西亚-中国经贸投资指南》，目的是要协助两国的商家及投资者了解两国的国情，相关法律法规、奖掖制度、金融系统和投资机会等事宜。

他说，出版这项指南非常及时，因为中国商家来我国投资，需要各方面的协助，反之，我国商家到中国投资也一样，这正是马中经贸总商会的贡献之一。

出席者尚有马中总商会秘书长谢中正、总财政戴炳煌、马中总商会槟州分会第一副会长拿督杨慕材、副会长拿督林祥泰、秘书郑文胜及财政陈来福。