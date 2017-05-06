东姑安南：让年轻人安全参与 隆陆续办飙摩托赛 中南马新闻

（吉隆坡6日讯）联邦直辖区部长拿督斯里东姑安南披露，为了打造安全的赛摩托车环境，该部将在吉隆坡的各个国会选区举办2天1夜的摩托车比赛，让有兴趣赛摩托车的居民也能够在安全的环境下，享受飙车的快感。

他指出，基于吉隆坡能够进行摩托车比赛的场地有限，年轻人都会选择在晚上出来飙车，但其实这对年轻人的安危造成极大的风险，因此该部才会在今年起，决定在吉隆坡的各个国会选区，打造一个能够让年轻人参与摩托车比赛的环境。

他说，其实这项活动已经在上个月的斯蒂亚旺沙国会选区（Setiawangsa）展开，而这项活动除了有摩托车比赛，也成为了当地居民休闲娱乐的场所，也能够让摊贩借着这项活动，在现场兜售一些美食和产品。

“我们第一个是在斯蒂亚旺沙选区展开这2天1夜的活动，这除了是摩托车比赛，我们也希望能够成为吉隆坡人的‘家庭日’，孩童可以在这边绘画及野餐，我们还提供了表演平台予业余歌手，是个适合家庭到来的地方。”

东姑安南今早是在敦拉萨镇皇后公园为超级摩托冠军赛开幕时，如是指出。

他透露，接下来这项活动将在班底谷国会选区展开，预料每个月都会选择在不同的国会选区进行，让每个吉隆坡国会选区的居民都有机会接触这项活动。

他也补充，吉隆坡市政局展开的“绿色无车早晨”（Car Free Morning）活动获得广大的回响，每一次的活动都能够吸引超过6000名至1万名民众参与，因此该部有计划扩大这项活动的范围，以便让更多的人士能够参与。

“我们发现，自从我们推出‘绿色无车早晨’后，已经有越来越多人愿意在星期日上午起个大早，来到独立广场进行一系列的运动项目，而我本身也多次参与晨跑活动，我们计划未来扩大这项活动的范围。”