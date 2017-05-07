曼市破宫升第3 体育新闻

(曼彻斯特6日综合电)周六，2016/17赛季英超第36轮一场焦点战在伊蒂哈德球场展开争夺，曼市主场5比0大胜水晶宫，席尔瓦和孔帕尼在上下半场伊始闪电破门，德布劳内2传1射，斯特林和奥塔门迪锦上添花。曼市以净胜球优势力压利物浦占据前三。

曼市开场仅114秒取得领先，席尔瓦斜向直传，汤森德拖后导致造越位失败，斯特林禁区左侧传中被马丁-凯利勉强头球解围，席尔瓦10码处第一时间抽射入网。随后扎哈禁区左侧突破在亚亚托雷防守下摔倒，裁判未予判罚。

曼市下半场再次打出梦幻开局扩大比分，第49分钟，水晶宫解围角球，德布劳内右路传中，无人防守的孔帕尼13码处第一时间扫射，皮球紧贴右侧立柱入网，2比0。第53分钟，德布劳内25码处任意球直接射门憾中横梁上沿弹出。

曼市第59分钟锁定胜局，席尔瓦头球摆渡，热苏斯横敲，德布劳内禁区边缘外劲射，亨尼西勉强扑挡后偏转入右下角，3比0。但回放显示热苏斯接球时稍有越位嫌疑。

第82分钟，亚亚托雷斜传，萨巴莱塔禁区右侧头球摆渡，斯特林13码处左脚凌空抽射入右下角，4比0。纳瓦斯和伊赫纳乔分别换下萨内和热苏斯。伤停补时，德布劳内任意球传中，奥塔门迪头球破门，5比0。