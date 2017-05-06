为年轻群体制造机会 中央建议沙巴设企业城 国际新闻

（亚庇6日讯）中央政府建议在沙巴设立蓝海企业城，以专门为年轻企业家制造机会。

首相拿督斯里纳吉说，它将成为继砂拉越古晋婆罗洲744（Borneo 744）后的第二座企业城。

他指出，中央政府希望能有一座制造机会的企业城，而且主要是为（当地）年轻群体而设。

他今日为2017年最有志向企业家之友联盟（GREAT）主持推介后，这么指出。

他也宣布，由今年7月起，落实大马全球革新与创意中心（MaGIC）的“影响力企业认证”（IDEA）计划。

他说，这项计划的主要目的是要认证社会企业，以及提升有关公司的能力。

沙州首席部长拿督斯里慕沙阿曼、财政部秘书长丹斯里莫哈末依旺也出席活动。

首相：勿局限于觅职 青年应成为工作制造者

政府要改变人民，尤其是年轻一代的想法，也就是应该通过投身企业领域，成为工作制造者，而不再是一味抱着找工作的心态。

首相拿督斯里纳吉指出，企业领域是有能力强化年轻群体的一环，以创造财富，并为其他人制造就业机会。

“我们（政府）要提升年轻群体的参与度，因此要将焦点放在4个部分，也就是通过教育、技能、领导和企业精神，以强化年轻人。”

他今日为2017年最有志向企业家之友联盟（GREAT）主持推介时说：“在今天（的活动），企业领域获得关注，以让年轻一代产生思潮变革，也就是一个人的志向，不应只局限于觅职。”

他认为，政府要改变（年轻人的）看法，应该要由觅职者，转变成工作制造者。

纳吉说，政府时时通过教育及各项倡议关注发展企业和商业领域的生态系统，以让更多年轻人投身相关领域，包括大马全球革新与创意中心（MaGIC）和全球企业运动（GEM）计划。

他指出，政府所提供的企业计划是要让新世代不只是领薪水，同时也要成为制造就业机会的人，以为本身和国家创造财富。