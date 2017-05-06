甄子丹现身古晋 爆《叶问4》明年开拍 娱乐新闻

（古晋6日讯）《叶问》系列电影成功俘虏影迷之心，国际巨星甄子丹透露《叶问4》将在明年3月开拍！

“如果你们（影迷）想看，那我们就拍《叶问》续集，而且将在明年3月开拍。”在新闻发布会上，也有媒体斗胆自荐在《叶问》续集轧上一角的请求时，他大方回应：“那么请把你的简历发给我。”，引得现场哄堂大笑。

因为甄子丹的《叶问》，也让更多人认识了“咏春”，他解释本身从影逾30年，一直都有在精进武术。他称，武术除了增强体健，也可以活学活用在电影角色内，就像是在拍摄《叶问》以前，自己对“咏春”仍是陌生，但为了揣摩好角色，他也花了很长时间学习咏春。”

询及是否有收徒弟一事，甄子丹表示，本身有收学徒习武，除了教导他们武术，也教导他们秉持正面的价值观。

宇宙最强难抗榴梿魅力

当宇宙最强遇上水果之王，甄子丹笑称难以抵抗榴梿的魅力！“你们（媒体）知道吗？榴梿是我最喜爱的水果，我是真的很爱吃榴梿！”应邀出席东盟电影节的国际巨星甄子丹今日出席媒体联访时，按耐不住向记者透露自己对水果的喜好。

甄子丹虽然首次到访砂拉越古晋，但已深深被当地风土人情和多元文化吸引，并表示如有机会当然希望将自己电影带来砂拉越。

当媒体询及甄子丹也是浪漫之人，是否为妻子汪诗诗写歌时，他害羞回应：“我会为她写歌。”