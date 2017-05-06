玻宗教司：保持秩序顺畅 穆斯林应尊重公路使用权 国内新闻

（吉隆坡6日讯）玻璃市宗教司拿督莫哈末阿斯里认为，尽管反对祈祷时受无礼的打扰，不过，穆斯林应尊重其他公路使用者的权力。

他指出，正如伊斯兰教所着重及教导，穆斯林应明白所有人守秩序地使用公路。

“这个公路不是我们（穆斯林）使用而已，还有其他人守秩序地使用，其他司机可能有紧急事，或非穆斯林要去其他地方，或不需祈祷的穆斯林，如女性、游客等人。”

他在脸书贴文，这么指出。不过，他声明，他的贴文与新山奥汀苑清真寺前发生鸣笛引发群殴案无关。

“我吁请玻州的穆斯林，在祈祷时间，给予（其他人）公路使用权，这尤其在群众祈祷时段，例如周五午祷及开斋节。”

他强调，他在加央奥尔威清真寺的每周讲课，听课的人士也应如此。

阿斯里说，大家可以培养习惯把汽车停放好，尊重他人，让其他人舒畅地使用公路。

“这阻碍交通的，有时确实让人心疼。”

他指出，阻碍交通会危害其他人，例如那些病痛、要赶去机场、约会等的人。

他认为，清真寺管理人应在清真寺外指挥排好汽车秩序，所以希望玻州的清真寺，经常保持秩序顺畅，不影响其他公路使用者。