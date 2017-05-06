火箭10党员：炒作种族课题 劝陈德钦勿当“双面人”

（大山脚6日讯）大山脚火箭10位党员今天通过文告，指马华槟州联委会主席拿督陈德钦，被林冠英揭发是“双面人”后，竟然老羞成怒，污蔑林冠英为政治流氓，是非常野蛮和不负责任的廉价政治伎俩。

发言人温维安强调，陈德钦的确有说过“火箭跟华人要选票，但却照顾马来人”的种族煽动性言论，企图抹黑行动党，在华社制造不满的情绪，阻止华人继续支持火箭。

另一方面，巫统却告诉马来人，火箭主导的槟州政府“没有照顾马来人，边缘化马来人，马来人会失去权益”等等毫无根据的恶毒谎言，恐吓马来人不可以支持希联。

温维安表示，林冠英是在一个和希联基层领袖交流的聚会揭发陈德钦为“双面人”，过程毫不挑衅或煽动，他只不过道出真相，陈德钦为何害怕到胡言乱语，急着給林冠英乱套罪名？

温维安说，他要感谢陈德钦发表种族性言论，因为他强而有力的证实了火箭的确有照顾马来人权益，巫统的谎言不攻自破。

他强调，林冠英领导的希联州政府推行以民为本的施政方针。执政9年，都是公平公正的对待人民，不分种族和信仰，全民共享福利和财富。这是行动党执政槟州后开创的全民团结大格局，种族主义在这里是没有市场的。

温维安奉劝陈德钦适可而止，不要再当“双面人”炒作种族课题，以免玩火自焚。