达基尤丁：让伊斯干达更专注选举 伊党撤换雪州党主席 国内新闻

（吉隆坡6日讯）随着伊斯兰党日前大会议决跟人民公正党断交后，今日再撤换雪州伊党主席拿督依斯干达沙末。

有关决定，将让雪州州政府政权的地位带来更多变数。

伊党总秘书达基尤丁周六在伊党中委会议后向记者证实，依斯干达沙末不再续任雪州伊党主席，新主席人选为沙烈汉。

不过，有关撤换的决定并不影响依斯干达的全国副主席职位。“他将维持为伊党副主席，这是受擢升。”

他也解释有关决定，是为了让伊斯干达更专注为党应对来届选举。

他说，在新的任务之下，伊斯干达将负责中南区，即雪兰莪、森美兰、马六甲和柔佛的事务；至于该党另两名副主席依德里斯阿末和莫

哈末阿玛则分别负责北马和东海岸。

署理主席端伊布拉欣则负责伊党的外交事务。

另外，达基尤丁也指中委会议决，伊党全国主席拿督斯里哈迪阿旺的政治秘书阿末山苏里，替代慕斯达法阿里出任选举主任。

达基尤丁说，有关决定并不影响慕斯达法阿里在党内扮演的角色，因为后者依旧是党的顾问，针对一切事务包括主席哈迪阿旺，提供意

见。

在新的职位安排上，淡马鲁国会议员纳斯鲁丁和伊党中委拉兹曼，继续出任宣传主任和财政。

另外，达基尤丁也表示，伊党明白和公正党断交带来的后果。“伊党上下已经做好准备，应付和公正党断交带来的后果。很多人可以做

出假设和推测，但我们有自己的计划，我们明白自己在做什么。”

他说，伊党拥有66年的历史，所以有信心全体上下有能力面对下一届全国大选。“伊党的政治趋渐成熟，也可以和其他政党，无论是来

自在朝或者在野党的合作。”