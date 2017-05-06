收拾衣物存折离家3天 同住表兄弟找到了 国内新闻

（怡保6日讯）同住的一对表兄弟日前趁清晨上学时，收拾衣物和银行存折离家，相隔3天后，在巴占治安自愿公会、霹雳社区警察之友协会（九洞分会）、警方、巴占区州议员张志坚和其服务中心成员联手通过各项管道寻人，最终成功找回2人，使他俩忧虑不已的祖父母和家人放下心头大石。

这对表兄弟，分别是16岁和17岁，他们是于5月2日早上照常出门上学，但傍晚6时30分仍没有回家，家人到2人的房间检查，惊觉橱内的衣服被拿走，存折也不翼而飞。家人于是在晚上7时许向九洞警局投报，同时联络各治安组织成员和张志坚，要求散布留意这对表兄弟的消息。

警方过后调查发现，这对表兄弟曾到银行提款和光顾一间手机店，巴占治安自愿公会、霹雳社区警察之友协会找上手机店，得知表兄弟俩将会折返，于是在昨天下午连同他们的家人与警方附近等候，直到2人出现，赶紧上前说服他们，并带着他们去警察局后回家。

张志坚与霹雳社区警察之友协会（九洞分会）主席叶荐发和巴占治安自愿公会主席陈秋德前往探望这对表兄弟，苦口婆心劝告2人，日后遇上什么问题，都应该好好跟家人商量，勿不告而别，令家人为他们忧心如焚，家人更为了2人的安全茶饭不思，夜不能眠。

他说，这对表兄弟若不幸碰上坏人，被利用进行不法活动，后果将不堪设想。

张志坚在文告中也感谢警方和2个治安组织的成员再一次发挥警民合作和守望相助的精神，让表兄弟返回家人的怀抱，一家团聚。

张志坚亦呼吁网友，如今事件已告一段落，不要再转发寻找表兄弟的消息，免得他们的家人受到打扰。