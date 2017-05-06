避交警追捕飙车酿车祸 2男证实车内藏毒被扣 北马新闻

被撞击的轿车毁不成形。

肇祸男子被警方带走。

（大山脚6日讯）做贼心虚的男子昨日傍晚因躲避陆路交通局巡逻车追捕而酿严重车祸，威中警区主任证实该轿车藏毒，同时车上的2名男子经被警方扣留。

威中警区主任聂罗斯助理总监受询时表示，警方事后把肇祸轿车拉回警局搜查时，发现车内有一个手提袋，装有各种毒品包括3包海洛因、6包冰毒、一包大麻，总值约5000令吉，还有吸毒工具。

他说，被扣查的2名巫裔嫌犯是33岁司机及21岁乘客。他们是在周五傍晚6时许，在槟怡大道路旁发现陆路交通局巡逻车后，惊慌之下猛踩油门逃逸。

“岂料在半途U转时，撞上一辆黑色普腾赛佳轿车，导致该辆轿车司机莫哈末扎希尔（39岁）被夹在车上，蒙受多处受伤。”

他披露，21岁嫌犯也蒙受轻伤，被送院治疗。至于33岁司机则毫无损伤。警方也发现其驾驶执照在2015年逾期。

“警方向2名嫌犯进行尿液检验，嫌犯司机的尿液呈阳性反应，相信事发时欲把毒品售卖给买家，不料在途中遇上陆路交通局巡逻车，心虚之下飙车逃跑。”

警方援引1952年危险毒品法令第39B条文调查，2名嫌犯将被延长扣留7天。