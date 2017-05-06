执政槟9年想做更好 林冠英叹人才可遇不可求 北马新闻

槟州持续发展，但是会持续寻找恰当的平衡点。

槟州首席部长林冠英。

（槟城6日讯）槟希望联盟州政府转眼间执政槟州9年了，槟州首席部长林冠英直言“好人才可遇不可求”。

林冠英不隐瞒，9年来有不少令其感到懊悔及遗憾的地方，也承认，有些事可以做得更好，只是偶尔缺乏适当的帮手。

“我们要抓到对的时机，比如植物园虽有改善，但在植物学方面要等到对的人出现。希望，如今委任苏另源博士为植物园院长，我们可以更快有进展。找到对的人可加速进展，如科学计划旗下的数码图书馆，我们在少过1年内就完成了。”

林冠英日前接受《当今大马》访问时，对于执政槟州9年的表现时，如此表示。

槟廉政省大量资金

此外，对于槟城近几年的变化，林冠英表示，虽然许多政府至今因经济放缓及缺乏经费而搁置计划，但槟政府却仍如常运作。

“槟州发展机构以往只吸引7或8间公司竞标及价值约300至400万令吉的工程，至今有超过120家主要来自外州的公司竞标。”

他说，该机构是颁发最多工程项目的政府机构，今年价值已超过10亿令吉。过去几个月，各项基建工程仍马不停蹄地开展，特别是在威省，而竞标公司则出现了暴增的迹象。

“这说明什么？这显示别州已干涸，槟政府却凭廉政省下大量资金。而且，如今，槟城的年轻人信心大增及有所期盼。”“即使现要我入狱，我感到安慰。这将是我最大政治遗产，给他们希望，政府不该偷掉你们的未来，而是跟你们共创一个美好未来。”“比如槟州国际地下会展中心（sPICE）的访客一来就是1万8000人，我们的2万间酒店客房一下就爆满。试想象其经济效应，当然，你会投诉到处塞车，这我可理解。”

淹1.5尺就上头条 槟没逃避只求居民耐心

另一方面，对于槟州近年频频发生水灾，是否跟无节制发展有关，林冠英在该访谈中直言，州政府已经拨出史上最大笔的治水拨款2亿2200万令吉，需耗时两、三年时间，州政府并没有逃避，只求居民了解及耐心跟州政府一起解决问题。

他说，处理治水问题的槟州行政议员曹观友已在尽力且表现得很好，当面对前所未见的洪水来袭时，一定会相当无助。“州政府仍尝试展开一些必要的治水计划，如双溪槟榔，一旦落实后一定会看到分别。我们（州政府）只求你们给我们时间，我们已经省下资金作为此用途。”

他揶揄地说，槟城淹到1.5尺就上头条，吉打居林淹至6尺，甚至盖过他的身高和头部却一句话都没有。“这是气候变化，你以前哪听闻吉打淹6尺？槟州的排水系统有效，只是负荷不了每小时109毫米的反常暴风雨。就算增加容量一倍同样会淹，你无法应付得了。60毫米已经淹了，何况是109毫米。”

“最低程度，我们去处理，没否认或逃避。我们展开各种计划来缓解，但我们也要正视气候变化。环视全球各地，美英等国家都爆发前所未见的暴雨洪水，连一些没什么发展的沙漠国家亦不例外。”

槟将持续平衡发展

林冠英指出，槟州会持续发展，但是会持续寻找恰当的平衡点。

他说，他肯定会顾及那些抗拒过度发展人士的感受，结构蓝图是确保已经发展的地区受到严厉管制。

“州政府会咨询发展商，针对这个结构蓝图和地方蓝图展开讨论。我们尝试为双方寻找平衡。对于那些要槟城保留旧面貌的，我们尝试满足他们抱负。那些渴望机会的人士，我们也要满足他们的期望。”

他强调，要平衡不容易，我们仍在寻找恰当的平衡点，不过如动物园路成功避开巴刹是非常的好，因为取得的平衡仍然是个比较好的主张。

聊及任期内的失误，林冠英愿交给人民评估。他坦言曾犯错，但基本上已纠正。比如，升旗山脚下的停车场因不符合规格，而被外界嘲讽为“灵鹿停车场”的课题。

他说，虽然那是前朝的计划，身为监督单位的槟城发展机构没在初期密切地监督。但发现后已拆除和重建整个建筑物，并开除了涉及的绘测师。

为防重蹈覆撤，他说，槟政府如今将额外聘请顾问公司监督各项计划，比如在升旗山的其它项目和光大68顶楼的“高空走道”（SkyWalk）工程。

“外劳掌厨”失原味

此外，林冠英坦言，由于解释不足，“外劳掌厨”的课题确实引起了一些争议。

“但我始终认为那是个正确的决策。我们要保存本地食物，所以（现）主办了槟城美食节，（让民众）品尝大马人而非外籍人士烹饪的食物。”

渔获锐减无法归咎填海

对于槟岛南部渔获已经锐减，林冠英坦诚很糟，但是，现在仍未开始填海，无法归咎于填海。

尽管如此，他说，明白他们的忧虑而须去处理。这就是为何州政府没把海岸填了，而制造人造岛，以便他们仍可以出海。