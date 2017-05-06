槟卫塞节倒数4天 信众献鲜花布置花车 北马新闻

志工把释迦牟尼佛佛身抬上花车。

骆福汉：过去，我们提早3天筹备；今年，我们提早4天筹备。

（槟城6日讯）卫塞节倒数4天，槟卫塞节庆委会花车游行小组已“开工”，志工周六早就把释迦牟尼佛佛身请到花车，并且开始布置花车。

一如既往，槟卫塞节庆委会在卫塞节游行期间，都会推出一辆经过特别装饰的花车。唯一不同的是，今年游行小组提早4天布置花车，信众已陆续把鲜花送到马来西亚佛教总会，以让工作人员进行布置工作。

“净化社会，安国利民”槟卫塞节庆委会主席拿督骆福汉周六早接受《光华日报》访问时说，由于今年度，马来西亚佛教总会等配合槟州政府在总会礼堂办2017年第6届槟州全民庆卫塞，所以游行小组提早一天把释迦牟尼佛佛身请到花车，以便不再影响于礼堂内所办的卫塞庆典相关活动、展览。

他说，花车将在卫塞节前夕（本月9日）傍晚7时亮灯，于卫塞节当天傍晚7时游行。今年，拥有29个佛教团体参与游行项目，其中14个团体备有花车。当晚的游行全长7公里左右，从马佛总出发，路经加拉歪路、车水路、Peel Avenue、中路、安顺律和油较路。

骆福汉解释，花车布置等开销不小，今年预测的开销为1万多令吉；而卫塞节庆典的总开销则估计超过10万令吉。

他说，每年卫塞节庆典，庆委会都会拨出一些款项捐助个佛教团体、菩提三校贫寒学生，而今年会特拨出3万令吉给槟极乐寺，充当兴建医院基金。

今年度槟卫塞节庆委会所筹备的卫塞节一系列活动包括佛陀日游行、卫塞前夕仪式、捐血运动、分派礼物给慈善机构、供养僧伽、佛学讲座和卫塞吉祥晚宴。

第6届槟全民庆卫塞今举行

另一方面，由槟州政府主催与赞助，马佛总主办，槟州各寺院庵堂和佛教团体协办的2017年第6届槟州全民庆卫塞，将于本月7日早上10时至下午2时，在马佛总盛大举行。

筹委会总务显恺法师接受本报访问时说，由于庆典与卫塞节正日相隔几天，所以筹委会干脆就把所有展览延至卫塞节当天。收拾工作于卫塞节之后再进行。

届时，槟州首席部长林冠英、行政议员、国州议员等将出席开幕仪式，预计2000多人出席以共沾法喜。

槟全民庆卫塞还有不到1天的时间，就要正式掀开序幕。本报记者前往马佛总礼堂时，发现筹备工作还在如火如荼的进行中，但近乎已完成约90%。记者也发现，礼堂两旁摆设9只立体祥龙，中间则是浴佛处。

显恺法师告诉本报，两旁的立体祥龙并不会移开，为确保祥龙不被破坏，筹委会特安排志工“站岗”。同时，他们也安排志工维持浴佛期间的秩序，让所有排队的信众都有机会浴佛。