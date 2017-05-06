“执政9年拥十大成就” 邓章耀调侃槟政府“特出”

（槟城6日讯）民政党槟州联委会主席邓章耀为行动党主导的槟政府列出“成绩单”，并指行动党执政9年创下了十大“成就”，调侃槟政府表现很“特出”！

邓章耀点评槟政府施政表现时说，若有什么错，都是民政或前朝州政府的错。现任州政府的另一大“成就”，即凡事对他们不利的新闻，他们就会起诉媒体，媒体经常都是错误诠释言论及错的一方，甚至被标签为国阵媒体。

他说，州政府执政9年的“成绩单”，十大“成就”为1）行动党州政府定下的屋价最便宜价值20万令吉（前朝州政府定制最高屋价为7万2500令吉）、IJM置地须承建的5500单位廉价屋建在哪里？

“2）行动党执政9年调高4次水费（前朝州政府执政18年调高水费2次）、3）槟城成为“大马威尼斯”，处处发生水患问题（前朝州政府在90年代开始进行治水计划）、4）州政府没有宪报任何一座森林保护区（前朝州政府宪报国家公园、州公园及红树林）、5）执政9年，无法决定槟州到底需要海底隧道或第3大桥（前槟首长许子根掌任时期，争取到槟二桥）、6）改建光大顶楼，却没对症下药解决光大底层问题（前槟首长敦林苍祐掌任时期，从零开始兴建光大）、7）指责媒体扭曲言论、起诉媒体及标签华文报为国阵媒体（前朝州政府未曾起诉媒体）、8）槟城典范无下文（前朝州政府时期推动槟州发展策略蓝图1及2）、9）槟州旅游业没方向及策略（前朝州政府推广及策划医药旅游）及10）槟州交通阻塞问题，其中问题包括红绿灯越设越多，引起交通阻塞日趋严重。”

邓章耀週五晚出席在民政槟总部，由民政槟妇女组与天宙和平联合会（UPF）联办的“多元文化青年服务计划（MYCS）”主持推介礼后，针对记者询及槟政府执政9年的表现时，作此评论。

他强调，从上述“成绩单”来看，槟政府表现真的很“特出”！

质问邮轮来槟是谁功劳

另外，邓章耀提及州政府声称他们推动旅游业有功的话，请问陆续有邮轮来槟是哪个部门去招来？如果是州政府所推动，民政党给予恭贺，并给予他们一个赞，假如不是，请不要抢功劳！

当邓氏谈及槟州所面对水患问题时说，州政府曾吹嘘“40年水患9个月解决”，水患问题真的解决吗？也许这就是州政府的“成就”，他们不为此邀功而感到羞耻吗？

翻新建筑也邀功？

邓章耀说，槟政府经常自夸拯救光大及打造槟州国际会展中心，但事实上，这些建筑早在国阵执政时期已建造，他们只是做一些翻新工作，还邀功是现任槟政府的功劳。

“州政府在拯救光大计划上，是“脚痛医头”，他们在光大设立The Top后，便称已拯救及复兴了光大，但Komtar Walk和光大楼底层广场仍有许多空置店铺，这就是所谓的成就？”

邓氏提醒，别忘了光大是国阵执政期间，由前槟首长敦林苍祐从零建起的。