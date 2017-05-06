林吉祥：首选原区上阵 来届大选是最后一战 国内新闻

林吉祥（左3）率领其他希联领袖一同进行切蛋糕仪式。左1起为再益依布拉欣、末沙布、马哈迪、茜蒂哈斯玛、林冠英、沙拉胡丁、刘镇东及阿米诺胡达。

马哈迪在台上发表谈话，大批民众涌到台前拍摄，足见前者魅力不减。

（新山6日讯）民主行动党国会领袖兼振林山国会议员林吉祥宣布，来届大选将是他最后一次上阵，首选是在原区上阵，除非党有其他策略性安排而角逐其他选区。

他强调，除非党出于选举策略，要他到其它选区上阵，否则，振林山将是他的选择。

“这一切最终交由党决定。”

他出席行动党振林山来届大选筹款晚宴时，这么表示。

较后，林吉祥受求证“原区上阵”与“最后一战”时，他仅回应“是”。

此外，他再次要求政府成立皇家委员会，调查一个马来西亚发展公司课题案。

出席者有该党秘书长林冠英、前首相兼土著团结党总裁敦马哈迪、马哈迪夫人敦茜蒂哈斯玛、国家诚信党主席末沙布、署理主席沙拉胡丁、行动党柔州主席刘镇东、诚信党柔州主席阿米诺胡达、前不久加入行动党的前首相署部长拿督再益依布拉欣等人。

马哈迪：组成希联变得更强

马哈迪说，反对党不能单一执政中央，所以必须组成希望联盟，并以一个标志和合作的精神，才能变得更强，以赢得来届大选。

他说，自他与行动党接近及合作后，一方面林吉祥被指背叛华人，他则被指背叛巫裔。

“我们都是为了马来西亚，没有背叛任何人。”

林冠英促柔政府 交代逾7亿去向

林冠英认为，随着财政部脱售大马城60%股权告吹，柔州政府在此计划中持股60%，并缴交了7亿4200万令吉抵押金，所以有必要向人民交代这笔钱的去向。

他也是槟城首席部长，他说，柔州政府旗下的柔佛人民基建集团，持有依斯干达海滨控股有限公司60%股权，州政府已为马中合资的IWH-CREC集团支付大马城10%押金，即7亿4200万令吉，但交易因买家无法在期限内缴付款项而告吹。

“如今这笔钱到底去了哪里？柔州政府为何没有向人民作出交代？”

他也说，作为财政部长的纳吉，也须对此事解释。